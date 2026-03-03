Jamás seques la ropa en el radiador en invierno porque puede salirte caro, según el ingeniero industrial Jorge Morales

Un ingeniero industrial nos explica el motivo por el que no debes secar la ropa en el radiador en invierno, puede salirnos muy caro. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que acabarán marcando una diferencia importante. En estos días en los que cada detalle cuenta, tocará empezar a ver llegar algunas peculiaridades que, sin duda alguna, tendremos en mente. La manera en la que tratamos con una ropa que hasta el momento pensábamos que podría acabar siendo un problema.

El hecho de tener la ropa limpia es siempre un plus de buenas sensaciones, podremos descubrirlo en aquellos tiempos en los que quizás no disponemos de estos elementos para conseguir lo que necesitamos. Es momento de saber sumergirnos de lleno en ciertos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de poner en práctica algunos trucos y dejar a un lado otros, llega un cambio de tendencia que puede acabar de salirte más caro de lo que te imaginarias. Tu radiador no es una secadora sino todo lo contrario.

Un ingeniero industrial nos dice lo que no debemos hacer

Nos enfrentamos a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En especial en estos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de tal manera que tocará estar muy pendientes de estos elementos que pueden convertirse en una novedad destacada.

La eficiencia energética es algo que debemos empezar a visualizar y hacerlo de una forma que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar algunas situaciones cambiantes.

Nuestra casa, puede y debe estar en perfectas condiciones para poder conseguir la máxima eficiencia posible. Algo como secar la ropa en el radiador puede acabar siendo la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que podría acabar convirtiéndose en un importante plus de buenas sensaciones.

Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo un plus de buenas sensaciones en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Secar la ropa en el radiador puede salirte caro

Lo que para ti es una forma de ahorrar, según este experto puede ser un problema para tu casa y economía. Tal y como explica: «Si ponéis la ropa encima echáis por tierra toda la tecnología». Un detalle que puede acabar con ese calor imprescindible en esta época del año.

Este tipo de elementos que pueden llegar sin avisar estarán muy presentes en estos días de lluvias. Este intento por conseguir la ropa seca en casa, puede salirnos muy caro, al encender con más potencia nuestro radiador y, por lo tanto, invertir de más.

Desde lacasadelelectrodomestico nos dan con algunas novedades que deberemos conocer en referencia a un secado de las prendas en el radiador: Mayor tiempo de secado: secar la ropa en radiadores generalmente lleva más tiempo que utilizar una secadora eléctrica, ya que los radiadores no generan el mismo nivel de calor y circulación de aire que una secadora, lo que puede prolongar el tiempo necesario para el secado.

Posible daño a los radiadores: colocar prendas húmedas sobre los radiadores puede causar problemas a largo plazo. El agua o la humedad excesiva podrían dañar los radiadores, especialmente si son de materiales sensibles a la corrosión.

Riesgo de incendio: si la ropa se coloca demasiado cerca de las fuentes de calor o entra en contacto directo con elementos calientes, como cables eléctricos o partes calientes del radiador, existe la posibilidad de que se produzca un incendio.

Limitaciones de espacio: Los radiadores tienen un espacio limitado para colocar la ropa, lo que puede dificultar el secado de grandes cargas de ropa o prendas voluminosas.

Efecto en el clima interior: secar la ropa en radiadores puede aumentar la humedad en el ambiente de tu hogar. Esto puede ser problemático en condiciones de alta humedad o en habitaciones mal ventiladas, ya que podría contribuir a la formación de moho o crear un ambiente incómodo.

Pero cuidado, siguiendo con los mismos expertos, también puede tener ciertas ventajas una práctica que en estos días no dejamos de usar:

Disponibilidad constante: a diferencia de las secadoras eléctricas, que pueden estar limitadas por su capacidad o por la necesidad de esperar a que estén disponibles, los radiadores están siempre presentes en tu hogar.

Suavidad en las prendas: secar la ropa en radiadores permite un secado más suave, lo que puede ayudar a preservar la calidad de las prendas y prolongar su vida útil.

Versatilidad: los radiadores pueden utilizarse para secar una amplia variedad de prendas, incluyendo ropa interior, calcetines, camisetas, toallas y otros artículos pequeños. No hay restricciones en términos de tamaño o tipo de tejido, siempre y cuando se sigan las recomendaciones de cuidado de las prendas más delicadas.

Control del proceso: al secar la ropa en radiadores, tienes más control sobre el proceso de secado. Puedes ajustar la temperatura de los radiadores según tus necesidades y monitorear el progreso de secado para asegurarte de que las prendas no se sequen en exceso.