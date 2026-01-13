5 destinos de Europa para visitar en 2026 por menos de 50 euros

Si estás organizando tus viajes para 2026, Europa ofrece destinos sorprendentes sin gastar una fortuna. Desde vibrantes capitales balcánicas hasta ciudades con siglos de historia, hay lugares que combinan encanto, patrimonio y precios irresistibles.

Desde Skopje, con su mezcla de arquitectura otomana y moderna, hasta Tirana, una capital europea menos conocida que sorprende con su vitalidad y espacios culturales, estos destinos ofrecen opciones para todos los gustos. Belgrado y Sofía combinan historia, museos y vida nocturna con precios muy asequibles, mientras que Sarajevo permite adentrarse en un pasado fascinante rodeado de paisajes naturales impresionantes.

Los destinos más baratos para visitar en enero de 2026

Ya sea que busques explorar bazares antiguos, recorrer catedrales majestuosas, probar platos típicos o pasear por parques y plazas llenas de historia, estas ciudades tienen algo que ofrecer a cada viajero. Preparar la maleta y descubrir Europa nunca había sido tan fácil, y 2026 promete ser el año perfecto para dejarse sorprender por estos destinos. Con estas opciones, viajar se convierte en una oportunidad para descubrir rincones auténticos y memorables que la mayoría de los turistas pasan por alto.

1. Skopje

En el corazón de los Balcanes, Skopje, la capital de Macedonia del Norte, es uno los destinos más baratos de Europa. La ciudad combina un patrimonio histórico con una vibrante mezcla de arquitectura otomana y monumentos modernos. Además de pasear por la Vieja Ciudad, no te pierdas la Fortaleza de Skopje o el Bazar Viejo.

2. Belgrado

Belgrado, la capital de Serviacombina historia milenaria con una vida nocturna legendaria. Puedes conocer la imponente Fortaleza de Kalemegdan, pasear por la ribera del Danubio y el Sava o simplemente disfrutar de un café en el distrito bohemio de Skadarlija por precios muy razonables. Los restaurantes locales ofrecen menús por 2-3 euros.

3. Sofía

Sofía, la capital de Bulgaria, es uno de los destinos más asequibles de Europa y una de las grandes apuestas para enero de 2026. Visita la Catedral Alexander Nevski, la Iglesia de Boyana, el Teatro Nacional Ivan Vazov, pasea por la Vía Vitosha, explora el Mercado Central y disfruta de los parques y baños termales que salpican la ciudad.

4. Sarajevo

Sarajevo fue el epicentro de eventos claves de la historia europea y su casco antiguo, con su bazar otomano y cafés tradicionales, es un museo al aire libre. Además, en los alrededores de Sarajevo hay parajes naturales impresionantes. Se pueden encontrar hostales por 10-15 euros la noche.

5. Tirana

Quizá menos conocida que otras capitales europeas, Tirana es una opción sorprendentemente asequible. Descubre la Plaza Skanderbeg, visita la Mezquita Et’hem Bey, el Museo Nacional de Historia, y el Bunk’Art 2. Pasea por el Boulevard Deshmoret e Kombit, sube al Monte Dajti en teleférico, explora el Mercado Pazari i Ri y disfruta de la vibrante vida urbana de la capital albanesa.