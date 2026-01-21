Morante de la Puebla reaparecerá el Domingo de Resurrección en la Maestranza de Sevilla

Buenas noticias para los aficionados taurinos: Morante de la Puebla reaparecerá en la Maestranza de Sevilla. El maestro es parte del cartel de Domingo de Resurrección (5 de abril), y protagonizará así un regreso de lo más esperado tras cortarse la coleta el pasado 12 de octubre en Las Ventas. El diestro sevillano salió a hombros por la puerta grande -y así lo llevaron hasta su hotel-, tras una faena en la que cortó dos orejas. Seis meses después, los capotazos de Morante volverán a escena en el ruedo sevillano.

Morante de la Puebla sumará otras dos tardes de faena, una en la Feria de Abril y otra en San Miguel, además de un paseíllo en una corrida del Corpus Christi. José María Garzón, el nuevo empresario de la Real Maestranza de Sevilla, ya había cerrado a Roca Rey y David de Miranda para Domingo de Resurrección, tal y como se pudo saber después de que se filtrara parte del cartel. Quedaba por saber quién completaría la tarde.

Garzón lo ha conseguido: tras 93 años de gestión de la empresa Pagés, debutará en la Maestranza con Morante de la Puebla. El empresario taurino viajó hasta Portugal para tantear al torero, al que visitó una vez más en la Huerta de San Antonio hace sólo unos días. Finalmente, el diestro cigarrero ha cedido al afán de Garzón, el mismo que pudo sentir desde el mismo momento en el que se abrió la Puerta de Madrid por segunda vez para él a lo largo de su trayectoria en los ruedos: la de replantearse su retirada.

Vestido de luces nuevamente, Morante volverá a ofrecer su particular temple torero que le ha llevado a la cima, marcado por un estilo estético y templado. Una personalidad torera que siempre se ha relacionado con la esencia más pura de la lidia clásica.

La temporada de la Maestranza pasa por la apertura del Domingo de Resurrección y la retomada del abono el siguiente fin de semana, para enlazar así con el ciclo de festejos de abril. Como de costumbre, habrá novilladas picadas y se recuperarán los festejos de promoción en julio.

Los carteles se presentarán oficialmente el próximo 9 de febrero en una gala en el Cartuja Center que contará con representantes de la cultura, la política, el toreo y personajes del panorama social. Asimismo, la temporada incluirá las vacadas clásicas como Miura, Victorino Martín o Victoriano del Río.