Sánchez recoge 45,7 millones de la UE por la DANA mientras niega a Mazón los 2.500 del FLA

Otra del Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad Valenciana: anuncia que abonará a la Administración autonómica 39,9 millones, que no son suyos sino del Fondo de Solidaridad Europea (FSUE). Y mira hacia otro lado con la parte más importante: los 2.500 millones de euros que la Generalitat le reclama hace 7 meses como fondo de liquidez autonómica extraordinario (Extra FLA) a Sánchez y cuyo abono sí depende el Ejecutivo de Sánchez. En el caso del FSUE, mientras Generalitat y Ayuntamientos afectados recibirán un total de 54,3 millones de euros entre ambos, el Gobierno de Sánchez percibirá 45,7, en virtud de los gastos elegibles, según el propio Ejecutivo. Y aunque las ayudas gubernativas siguen llegando a cuenta gotas. En el caso del Extra FLA que no llega, este lunes, la asfixia de Sánchez ha dejado a la Generalitat sin recursos para hacer frente a los proveedores a corto plazo.

Por ejemplo, en materia de ayudas para paliar daños personales, daños materiales en vivienda y enseres a los afectados de la DANA que las reclamasen, el Gobierno de Sánchez ha registrado hasta el mediodía de este lunes 43.592 solicitudes. Pero, según consta en sus propios datos oficiales, sólo ha abonado esas ayudas a 5.191 a familias. Y, a otras 180, por fallecimiento. Es decir, que ha pagado una raquítica octava parte de las ayudas que le han reclamado.

Este 5 de junio, OKDIARIO adelantó que el Gobierno de Pedro Sánchez sólo enviaría a la Generalitat Valenciana poco más de un tercio del anticipo del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para hacer frente a los daños causados por la DANA del 29 de octubre. La mayor parte, 45,7 millones de euros, irá destinada a cubrir la parte de los gastos elegibles relacionados con la emergencia del propio Ejecutivo de Sánchez.

Pasado un mes, de aquello, este 7 de julio, el Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, ha comunicado al Gobierno valenciano y a los ayuntamientos afectados el reparto definitivo, en el que lo que no cambia es el que el Gobierno se lleva la mayor parte. En concreto, 45,7 millones de euros frente a 39,9 de la Generalitat y 14,4 para los ayuntamientos.

El Ministerio de Hacienda ha hecho pública esta distribución de las cantidades este lunes 7 de julio. Exactamente el mismo día marcado por la consellera de Hacienda valenciana, Ruth Merino, quien advirtió que si el Gobierno de Pedro Sánchez no daba luz verde al abono de los 2.500 millones que corresponden a la Autonomía en concepto de Fondo de Liquidez Autonómica Extraordinario, lo que se conoce como el Extra FLA, no podría pagar a los proveedores. En síntesis: Sánchez paga 39,9 millones a la Generalitat Valenciana, que no pone su Gobierno sino la Unión Europea, pero sigue mirando hacia otro lado con los 2.500 millones del FLA que necesita acuciantemente la Comunidad Valenciana.