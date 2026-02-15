Miguel Polo, que ocultó datos en la DANA, da conferencias en Europa sobre gestión de inundaciones

Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) intensamente criticado por su actuación durante la DANA que arrasó Valencia el 29 de octubre de 2024, ha participado en la 22ª Conferencia Internacional de EURO-INBO celebrada en Parma (Italia), donde ha defendido ante expertos de toda Europa la necesidad de «vincular los datos hidrológicos con las decisiones sobre los impactos reales» y de garantizar «una mayor disponibilidad de datos hidrológicos y mejores mecanismos de intercambio de datos».

Las mismas carencias que, según las investigaciones judiciales en curso, él protagonizó durante la catástrofe que costó 229 vidas y más de 13.000 millones de euros en pérdidas.

La conferencia, organizada por la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC/INBO) y la red regional europea, ha reunido a responsables de cuencas hidrográficas de Países Bajos, Italia, Francia, Hungría, República Checa y España, entre otros países, para abordar cómo prevenir y gestionar mejor las inundaciones en un contexto de cambio climático.

Polo ha presentado una ponencia titulada «Inundaciones del 29 de octubre en Valencia: lecciones aprendidas», en la que ha enumerado herramientas para mejorar la gestión de riadas: «equipos multidisciplinarios», «sistemas de recopilación de datos», «gestión de la información» y «sistemas de comunicación». También ha enfatizado «la importancia de contar con equipos multidisciplinarios y bien capacitados, así como una comunicación pública proactiva ante las crisis».

Apenas meses antes de esa intervención en Parma, el propio Polo reconoció ante la juez de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra que no tuvo conocimiento del desbordamiento del barranco del Poyo hasta las 18:45 horas del 29 de octubre, cuando localidades como Paiporta, Catarroja y Masanasa se encontraban ya anegadas y con decenas de víctimas mortales.

DANA y silencio informativo

El fiscal acorraló a Polo al preguntarle por qué no se ofrecieron datos del barranco del Poyo entre las 16:15 y las 18:43 horas, un lapso de casi dos horas y media en el que los caudales se habían disparado hasta superar los 1.800 metros cúbicos por segundo. Polo ha respondido que «esa información no era relevante, porque no había capacidad de reacción con esos datos».

Según un informe de la propia CHJ remitido a la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas, sólo una de las 21 llamadas telefónicas que la Confederación ha calificado como «más relevantes» de su presidente estuvo dedicada al barranco del Poyo. Fue una llamada a las 13:42 horas, cuando, según el propio organismo, «no había nada significativo en esos momentos».

Es precisamente esa desconexión entre datos hidrológicos y toma de decisiones —la misma que Polo ha señalado como problema en Parma— la que centra las investigaciones judiciales sobre la gestión de la DANA en Valencia.

Inundaciones en Europa

El documento de conclusiones de la conferencia de Parma ha enmarcado el problema en cifras continentales elocuentes: en los últimos 30 años, las inundaciones han afectado a 5,5 millones de personas en la Unión Europea, han causado 3.000 muertes y más de 170.000 millones de euros en daños.

Sólo en 2023, «un tercio de los ríos europeos superaron el umbral de inundación ‘alto’» y el 16% ha excedido el umbral «severo». Desde principios de 2024, las inundaciones han sido responsables de casi 340 muertes en Europa, «principalmente en España, Bosnia-Herzegovina, Italia y Polonia».

Otros participantes en la sesión han ofrecido contrastes significativos. Países Bajos destina más de 1.600 millones de euros anuales a protección contra inundaciones y ha invertido 2.300 millones entre 2000 y 2019 en proyectos como «reubicación de diques y restauración de llanuras aluviales».

En Italia, Andrea Colombo, del Distrito de la Cuenca del Po, ha denunciado que la restauración de daños por inundaciones cuesta unos 3.000 millones de euros anuales, mientras que la prevención recibe apenas 300 millones.

En Francia, se ha estimado en 60.000 millones de euros la inversión necesaria para alcanzar los objetivos de adaptación climática. Audrey Bardot, presidenta del Comité de Cuenca Rin-Mosa, ha destacado un programa que ha convertido patios escolares en «espacios verdes y absorbentes», una solución «simple, participativa y eficaz».

Mientras Europa ha debatido en Parma sobre la necesidad de mejorar la coordinación, la modelización climática y la comunicación proactiva ante las crisis, el caso de la DANA de Valencia sigue su curso judicial. Polo citó en su presentación al sociólogo alemán Ulrich Beck: «Los riesgos y su percepción no son dos cosas, sino una y la misma cosa». Los 229 fallecidos de la DANA valenciana no percibieron el riesgo. Nadie se lo comunicó a tiempo.