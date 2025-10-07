El Gobierno rechaza que Polo vaya a las Cortes Valencianas por la DANA y anticipa más negativas

El Gobierno de España ha rechazado que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, comparezca ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre la DANA que asoló decenas de municipios de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre de 2024, con un trágico balance de 230 víctimas mortales.

La negativa del Gobierno deja entrever que el Ejecutivo no permitirá que ninguno de sus miembros ni los representantes de las agencias, como la Confederación del Júcar o la Agencia Española de Meteorología (AEMET) participen en la citada comisión de investigación de las Cortes Valencianas. A diferencia de la del Congreso, a esta comisión no irá nadie a hablar exclusivamente de reconstrucción, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión del Congreso. En las Cortes valencianas, los comparecientes tendrán que ayudar a esclarecer qué ocurrió aquella trágica jornada.

La negativa se ha producido por escrito, en un breve folio con membrete del Ministerio de Transición Ecológica y de la propia CHJ y en el que aparece el nombre de Miguel Polo, pero no su firma. En ese documento, se justifica la negativa a la comparecencia de Miguel Polo ante esa comisión de investigación porque: «Recabados informes al respecto, el Servicio Jurídico del Estado, se ha manifestado en el sentido de que las Cortes Valencianas no pueden pedir la comparecencia de personal al servicio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pues esta no es una institución de la Generalitat Valenciana». Si bien, en el citado párrafo no se aclara cuál es el servicio jurídico del Estado a los que se hace referencia.

Según el citado documento: «Esta conclusión se fundamenta en una doctrina consolidada, según la cual el control ejercido por comisiones constituidas en los parlamentos autonómicos que circunscrita a la actuación de órganos y autoridades de la propia Comunidad Autónoma y del ámbito competencial de la misma». Pero tampoco aclara a dónde se encuentra ni quién marca la «doctrina consolidada» a la que hace referencia.

No obstante, de facto, este escrito deja entrever que tampoco acudirán cuando sean llamados a la comisión de la DANA de las Cortes Valencianas ni los representantes del Gobierno de España, empezando por su presidente Pedro Sánchez, ni los representantes de las agencias del Estado, como la citada CHJ o la Agencia Española de Meteorología (AEMET).

Por tanto, mientras que la comisión del Congreso de los Diputados sólo tiene pensado llamar a Sánchez a última hora y para que hable de reconstrucción, convocara al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la comisión de las Cortes Valencianas tendrá que ceñirse a llamar a autoridades de la Comunidad Autónoma».

No es la primera vez que desde el Gobierno se veta la comparecencia de uno de sus representantes o una de las agencias intervinientes en la jornada de la DANA del pasado 29 de octubre. Ya ocurrió antes en la comisión del Ayuntamiento de Valencia, como publicó entonces OKDIARIO.