El jefe de la AEMET mintió al negar a la juez que su agencia informara de que la DANA se iba hacia Cuenca

José Ángel Núñez, el jefe de Climatología de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) en la Comunidad Valenciana, aseguró en su declaración en calidad de testigo de este 2 de junio ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja e instructora del caso de la DANA, que «AEMET no tiene constancia de que se comunicara al Consell que la tormenta se derivaría hacia Cuenca, eran las 11:45 y no se podía prever que la tormenta a las 18:00 horas se fuera hacia Cuenca», como consta en la transcripción de la citada declaración. Sin embargo, se da la circunstancia de que aquel 29 de octubre, hasta por tres veces en tres llamadas distintas, una de ellas dirigida al propio José Ángel Núñez, según el informe de la Subdirección de Emergencias de la Generalitat Valenciana, AEMET informó que la DANA evolucionaría hacia la Serranía de Cuenca.

Este miércoles, AEMET ha reconocido, por vez primera desde la DANA, que el 29 de octubre de 2024 en que se produjo la gran riada sí informó sobre la posible evolución de esa DANA hacia «la Serranía de Cuenca». Es decir, exactamente lo contrario a lo defendido por José Ángel Núñez en sede judicial.

AEMET ha admitido esta circunstancia después de que este martes se conociera, a su vez, el informe de la Subdirección de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Un documento en que se sostiene, mediante transcripción de llamadas telefónicas, que la AEMET indicó en tres ocasiones a Emergencias que la máxima intensidad de las precipitaciones se desplazaba hacia Cuenca la jornada de la DANA.

Con la particularidad de que una de esas llamadas de Emergencias a la AEMET, a las 11:26 horas, se produjo, precisamente, al citado jefe de Climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez. La llamada de Emergencias, que aparece transcrita en el informe de la Subdirección de Emergencias, intenta confirmar que la evolución de las lluvias se dirige hacia Cuenca, a lo que Núñez responde: «Eso, sí».

Pero lo que compromete aún más a José Ángel Núñez son las manifestaciones que tras su declaración ante la juez efectuó a los medios de comunicación. En esa comparecencia, el jefe de Climatología fue preguntado acerca de si en «algún momento dado, la AEMET dijo algo de la Serranía de Cuenca».

Núñez respondió: «No nos consta». Y agregó que «en el informe que nos solicitó el Senado, estrictamente con esa pregunta, si la AEMET había dicho que la tormenta se iba hacia la Serranía de Cuenca, ya la Agencia Estatal de Meteorología respondió que no hay constancia».

Núñez agregó, además, que «no hemos encontrado ninguna declaración en que se hablara de la Serranía de Cuenca». Todo ello deja en una posición muy complicada a José Ángel Sánchez de cara a las acusaciones y a la propia magistrada.