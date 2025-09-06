Lo que llega a España no es normal y la AEMET confirma un giro radical en el tiempo: a partir del…

La AEMET confirma un giro radical en el tiempo, a partir de este momento, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararse para lo peor. Habrá llegado el momento de empezar a tener en consideración una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Es el momento de empezar a prepararnos para lo que está por llegar, un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que marcará estos días. Será el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar.

No es normal lo que llega a España

Lo que llega a España no es normal, es hora de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca con una serie de novedades que pueden tirar por tierra, lo que está a punto de pasar en este primer fin de semana de septiembre.

Este mes ha empezado con fuerza y nos ha alejado de la marcada estabilidad de estos días pasados. Por lo que deberemos estar preparados para dar este giro importante con algunos elementos que acabarán marcando estos días pasados que nos golpearán con fuerza.

Del calor de las olas pasadas, volvemos a ver llegar el verano de forma intermitente, pero también con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que el tiempo puede marcar una importante diferencia.

Tocará ver qué es lo que nos está esperando en unos días en los que realmente todo puede ser posible, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será lo que nos acompañará en estos días. Es hora de apostar claramente por esta previsión del tiempo que puede cambiarlo todo.

Un giro radical en el tiempo llega, según la AEMET, con una situación que puede acabar siendo lo que marcará estos días pasados, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días que tenemos por delante. El fin de semana se prepara con algunas novedades destacadas.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «En la mayor parte del país se mantendrá un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados e intervalos de nubes altas en la Península y Baleares. No obstante, se dará nubosidad baja matinal en Alborán, Estrecho y amplias zonas del tercio este peninsular, así como en puntos de Galicia y Cantábrico oriental, con posibilidad de alguna llovizna en el Levante y con probables bancos de niebla matinales, tendiendo en general a despejar. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el centro este y sureste peninsular, con tormentas con probabilidad de ser localmente fuertes en el este de Castilla-La Mancha y zonas aledañas, y que irán acompañadas ocasionalmente de chubascos, granizo y rachas muy fuertes. Al final del día el acercamiento de un frente cubrirá los cielos en Galicia, con precipitaciones en su mitad oeste que podrían ser localmente fuertes en la fachada atlántica. Calima en Alborán, Baleares, tercio sudeste peninsular e islas Canarias. Temperaturas máximas en descenso en el oeste Galicia y Huelva, predominando los aumentos en el resto del país, notables incluso localmente extraordinarios en el área cantábrica y alto Ebro. Se superarán los 35 grados en dichas regiones además de en amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular, rebasando los 38 en el Guadalquivir. Las mínimas aumentarán en el Estrecho, litorales sureste y, de forma localmente notable en mitad norte peninsular, manteniéndose en general con pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 en el Mediterráneo y Guadalquivir».

Siguiendo con la misma previsión: «Predominarán los vientos de componente este en Baleares, Estrecho y vertiente mediterránea peninsular y los de sur en el resto; en general flojos al principio arreciando a moderados por la tarde. Son probables los intervalos de fuerte y las rachas muy fuertes en el Estrecho, puntos del Cantábrico y al final en los litorales de Galicia. En Canarias soplará el alisio moderado con intervalos de fuerte y posibilidad de alguna racha muy fuertes en zonas expuestas».

Las alertas estarán activadas: «Probabilidad de tormentas localmente fuertes en el este de Castilla-La Mancha y zonas aledañas, con precipitaciones con posibilidad de ser localmente fuertes en el oeste de Galicia al final. Temperaturas máximas significativamente elevadas en el Cantábrico oriental y Guadalquivir, con ascensos notables incluso localmente extraordinarios en el propio Cantábrico y alto Ebro. También ascensos notables en las mínimas en regiones de la mitad norte peninsular. Probables rachas muy fuertes de viento en el Estrecho, puntos del Cantábrico y litorales de Galicia al final».