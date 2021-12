La Audiencia de Valencia ha archivado la causa seguida contra el PP por el caso del ‘pitufeo’ o blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia. También, ha decretado el archivo para otros 22 acusados.

En el caso del Partido Popular, entiende la Audiencia que no existen indicios que le impliquen con una presunta comisión de delito de blanqueo de capitales en la campaña electoral del año 2015, por la que inicialmente estaba encausado. Sostiene que fuera de la irregular e ilícita actividad que se orquestó dentro del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia falta el enlace preciso y «absolutamente» necesario del conocimiento de que con este operativo se ayudaba y colaboraba en el blanqueo de capitales con la actividad delictiva previa al origen del dinero, según exponen los magistrados.

El Tribunal sostiene que no queda acreditado el origen del dinero que se decía blanqueaba ni el conocimiento de ellos por los investigados y, en consecuencia, no puede haber delito de blanqueo de capitales, por lo que no se puede perseguir criminalmente a nadie, ni tampoco al Partido Popular como persona jurídica y es por ello por lo que estima el sobreseimiento libre en su favor y su archivo, declarando de oficio las costas. Entiende que tampoco, por la vía penal podría alcanzar la responsabilidad al Partido Popular en el supuesto de que de que se tratara de un delito de blanqueo de capitales.

La Audiencia declara también el sobreseimiento de la causa para las administradoras del PP ante la Junta Electoral Central y Junta Electoral Provincial en las Elecciones de 2015, pues considera que no existe ningún indicio ni en su condición de presentantes del PP ni a título personal de que hubiesen conocido y permitido la operativa que se desencadenó en el Ayuntamiento de Valencia. La sentencia deja sentado que el Partido Popular es una cosa y el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia es otra. Y añade finalmente que no se puede afirmar que los hechos fuesen cometidos por representantes legales de hecho o derecho ni que los que desarrollaron aquellas actividades fuesen empleados del Partido Popular ni que lo que lo hicieron fuese por cuenta del Partido Popular o en su provecho ni que el PP no hubiese ejercido el debido control sobre sus actividades, entre ellas la electoral.

A lo largo del día hoy, la Audiencia Provincial ha notificado un total de 24 autos. En cinco de esos autos, que afectaban a 10 personas, una magistrada ha emitido un voto particular al entender que sus recursos de apelación debieran haber sido desestimados. En el recurso que afecta al Partido Popular no existió voto particular. De hecho, esa magistrada no se encontraba en la terna a la que correspondía analizar la responsabilidad o no del Partido Popular en este caso, según fuentes próximas al caso. En total y hasta la fecha, el Tribunal ha declarado el archivo para 39 de los 50 investigados, incluyendo al PP como persona jurídica, pero ha decretado que la causa siga contra dos de los encausados: una, la secretaria del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia. El otro, el ex presidente de la Fundación Valenciana de la Innovación y el Conocimiento. La Sala continúa pendiente de resolver aún otros recursos de apelación.

La causa del ‘pitufeo’ en el Ayuntamiento de Valencia constituye una de las piezas del denominado Caso Taula, por la que en primera instancia se decretó el procesamiento de 49 personas. Se les acusaba de su presunta participación en una trama de blanqueo de capitales, que consistía en la supuesta aportación de 1.000 euros por cada uno de ellos a una cuenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Con posterioridad, esos 1.000 euros les eran supuestamente devueltos en billetes de 500 euros procedentes de actos delictivos previos.