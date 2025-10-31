Estrenos de la cartelera: la española ‘Los Tigres’ se enfrenta a ‘Together’, la apuesta para Halloween del cine independiente

En Halloween, la taquilla tradicionalmente suele abordar sus estrenos programando varios títulos relacionados con el terror. Sin embargo, en esta ocasión, en la cartelera encontramos como principal novedad al thriller español Los Tigres y a apuestas entre las que sólo Together y Las guerreras k-pop responden a esa necesidad de cine temático-estacional. Aunque también, como ocasión especial, el público tendrá la oportunidad de ver en el cine por su 40º aniversario, la vuelta de El regreso al futuro. A continuación, repasamos las películas más relevantes que desde hoy, están disponibles en las salas:

Novedades de la cartelera

‘Los Tigres’

Es una de las grandes apuestas del cine patrio. La cartelera busca en el patio de butacas nacional, encontrar un filón con Los Tigres. Porque este nuevo thriller criminal de Alberto Rodríguez (La isla mínima), nos pone en la piel de Antonio y Estrella, dos hermanos que han vivido toda su vida junto al mar. Antonio es el Tigre, uno de los mejores buzos de su generación. Estrella lo asiste siempre desde la barcaza en la que trabajan. No obstante, los médicos ya han avisado a Antonio de que pronto no podrá seguir sumergiéndose y con un futuro oscuro y aciago, lo ve claro. Pueden dar un golpe robando un alijo de cocaína que está escondido en el casco de un petrolero.

Reparto: Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Núñez, Skone y César Vicente

‘Together’

Más allá del estreno en la cartelera de Los Tigres, la taquilla de estrenos no podía ignorar del todo las fechas en las que nos encontramos. Por eso por fin, una de las revelaciones del terror llega ya a la gran pantalla nacional. Body Horror producido por el sello independiente Neon, donde se nos presenta a una pareja en crisis que se acaba de mudar al campo. Un día juntos, beben del manantial de una cueva y pronto, comienzan a experimentar cambios físicos que reflejarán la dependencia de uno respecto al otro en su máxima expresión

Reparto: Alison Brie, Dave Franco, Damon Herriman, Sunny S. Walia, Jack Kenny

‘A pesar de ti’

Josh Boone, director de Bajo la misma estrella, nos trae la adaptación de la novela de Colleen Hoover. Un drama románico en el que Morgan, una madre joven, intenta evitar que su hija adolescente cometa los mismos errores que ella. Todo tomará un cariz trágico cuando ambas deban reconstruir juntas sus vidas.

Reparto: Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood y Willa Fitzgerald

‘Las guerreras k-pop’

La película de habla inglesa más vista de la historia de Netflix tendrá un breve paso por las salas de cine, aprovechando el punto temático de su condición de cinta de aventuras sobrenatural. ¿Puede el grupo de guerreras musicales terminar con la amenaza de una boys band rival endemoniada?

Reparto: (voces dobladas) por Arden Cho, Ahn Hyo-seop, May Hong, Ji-young Yoo, Kim Yoon-jin, Joel Kim Booster y Liza Koshy

‘Esa cosa con alas’

Drama psicológico comandado por Benedict Cumberbatch en el que un joven padre debe superar la inesperada muerte de su esposa. Desde ese momento comenzará a escuchar voces siniestras en los rincones de su hogar.

Reparto: Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, Eric Lampaert, Sam Spruell, Vinette Robinson y Jessie Cave

‘The Mastermind’

La cineasta Kelly Reichardt, directora de la genial First Cow, lidera este drama de robos y atracos en el que un carpintero en paro se convierte de la noche en la mañana en un brillante ladrón de arte.

Reparto: Josh O’Connor, Alana Haim, Hope Davis, Bill Camp, John Magaro, Gaby Hoffmann, Rhenzy Feliz Cole Doman

Reestreno: ‘Regreso al futuro’

Estrenada hace cuatro décadas, la música, frases y vestuario siguen haciendo de Regreso al futuro un icono vivo de la cultura pop. Viajes en el tiempo en clave de cine de aventuras que vuelve al cine. Y no, por ella no parece haber pasado el tiempo. Sigue siendo tan lúcida, actualizada y divertida como siempre.