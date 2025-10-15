Shock en la NASA por el resultado del experimento con asteroides: lo que ha pasado nadie lo esperaba

El resultado del experimento con asteroides ha dejado a medio mundo en shock, la NASA no esperaba un final de este tipo. Lo que ha pasado recientemente con este experimento en realidad puede poner los pelos de punta. Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es una realidad en estos días que tenemos por delante y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Son días de pensar en un futuro que puede ser del todo inesperado en estos días que quizás tendremos que ver llegar un importante cambio.

Tal y como nos explica desde la web de la Nasa: «Después de la histórica prueba de redirección de doble asteroide de la NASA, un estudio dirigido por JPL ha demostrado que la forma del asteroide Dimorphos ha cambiado y su órbita se ha reducido. Cuando el DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA se estrelló deliberadamente contra un asteroide de 560 pies de ancho (170 metros de ancho) el 26 de septiembre de 2022, dejó su huella en más de una forma. La demostración mostró que un impactador cinético podría desviar un asteroide peligroso en caso de que uno alguna vez se estue en curso de colisión con la Tierra. Ahora, un nuevo estudio publicado en el Planetary Science Journal muestra que el impacto cambió no solo el movimiento del asteroide, sino también su forma. El objetivo de DART, el asteroide Dimorphos, orbita un asteroide cercano a la Tierra más grande llamado Didymos. Antes del impacto, Dimorphos tenía una forma de «esferoide oblata» aproximadamente simétrica, como una bola aplastada que es más ancha que alta. Con una órbita circular bien definida a una distancia de unos 3.900 pies (1.189 metros) de Didymos, Dimorphos tardó 11 horas y 55 minutos en completar un bucle alrededor de Didymos».

Siguiendo con la misma explicación: «»Cuando DART tuvo un impacto, las cosas se pusieron muy interesantes», dijo Shantanu Naidu, ingeniero de navegación del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, quien dirigió el estudio. «La órbita de Dimorphos ya no es circular: su período orbital» – el tiempo que tarda en completar una sola órbita – «ahora es 33 minutos y 15 segundos más corto. Y toda la forma del asteroide ha cambiado, de un objeto relativamente simétrico a un «elipsoide triaxial», algo más parecido a una sandía oblonga».

El resultado de este experimento: «Los modelos del equipo también calcularon cómo evolucionó el período orbital de Dimorphos. Inmediatamente después del impacto, DART redujo la distancia promedio entre los dos asteroides, acortando el período orbital de Dimorphos en 32 minutos y 42 segundos, a 11 horas, 22 minutos y 37 segundos. Durante las semanas siguientes, el período orbital del asteroide continuó acortándose a medida que Dimorphos perdió más material rocoso en el espacio, finalmente asentándose a las 11 horas, 22 minutos y 3 segundos por órbita, 33 minutos y 15 segundos menos tiempo que antes del impacto. Este cálculo es preciso en 1 ½ segundos, dijo Naidu. Dimorphos ahora tiene una distancia orbital media desde Didymos de unos 3.780 pies (1.152 metros), unos 120 pies (37 metros) más cerca que antes del impacto».