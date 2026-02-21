Parece de película, pero es real: vivimos en una simulación y estas son las evidencias, según un científico

Vivimos en una simulación y estas son las evidencias, según un científico, parece de película. La realidad, siempre acaba superando la ficción y lo hace de tal forma que deberemos empezar a tener en mente. Llevamos tiempo pensando con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Conocer el mundo que nos rodea es algo que deberemos empezar a visualizar de una forma o de otra. Estaremos muy pendientes de algunos elementos que serán claves.

La ciencia intenta explicar una serie de peculiaridades que llegan sin avisar y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial en unas jornadas en las que cada detalle puede ser clave. Con la mirada puesta a una situación que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial, es real esta simulación que parece del todo inesperada.

Es real, pero parece de película

Parece de película esta especie de simulación en la que vivimos. Lo que tememos por delante es que estamos viviendo con una serie de detalles que nos hacen pensar en el entorno que tenemos que investigar. Conocer el mundo, siempre ha sido el objetivo de los científicos.

Saber en todo momento, qué es lo que nos está esperando en estas jornadas en las que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. La tecnología lo tenemos por delante con algunos detalles que sin duda alguna deberemos tener en consideración.

La película de nuestra vida, el momento en el que podremos empezar a ver llegar una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Veremos como vienen estos cambios que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

La tecnología ha descubierto una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos ha dado alguna que otra peculiaridad que puede acabar siendo lo que nos dará algún elemento esencial. Saber que vivimos en una simulación puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Un reciente estudio científico nos dice que vivimos en una simulación

Podemos estar viviendo en una simulación, un reciente estudio hace posible lo imposible, con ciertos detalles que acabarán siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia en la forma de ver el mundo.

Este reciente estudio nos explica en un estudio de la revista especializada en Física: «La relatividad general trata el espacio-tiempo como dinámico y exhibe su desglose en singularidades. Este fracaso se interpreta como evidencia de que la gravedad cuántica no es una teoría formulada {dentro} del espacio-tiempo; en cambio, debe explicar la propia {emergencia} del espacio-tiempo a partir de grados cuánticos más profundos de libertad, resolviendo así singularidades. Por lo tanto, la gravedad cuántica se prevé como una estructura axiomática, y se espera que los cálculos algorítmicos que actúan sobre estos axiomas generen espacio-tiempo. Sin embargo, los teoremas de incompletitud de Gödel, el teorema de indefinibilidad de Tarski y la incompletitud teórica de la información de Chaitin establecen límites intrínsecos en cualquier programa algorítmico de este tipo. Juntos, estos resultados implican que una «Teoría del Todo» totalmente algorítmica es imposible: ciertas facetas de la realidad seguirán siendo computacionalmente indecisibles y solo se puede acceder a través de la comprensión no algorítmica. Formalizamos esto construyendo una «Meta-Teoría del Todo» basada en la comprensión no algorítmica, mostrando cómo puede explicar fenómenos indecisibles y demostrando que el desglose de las descripciones computacionales de la naturaleza no implica un desglose de la ciencia. Debido a que cualquier simulación putativa del universo sería algorítmica en sí misma, este marco también implica que el universo no puede ser una simulación».

Por lo que, esta teoría se basa en que estamos viviendo en una simulación que puede cambiarlo todo. Con la mirada puesta a estos cambios que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una novedad que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará alguna alegría inesperada.

Saber que el mundo no es tan real, imaginar que vivimos en este Matrix de película que descubrimos en el cine. Puede que acabemos descubriendo lo que nos decía Neo en esta trilogía en la que aparecía y se ponía en práctica la teoría de que el mundo que tenemos por delante, no es real, sino que forma parte de una simulación.