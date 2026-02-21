Los geólogos no dan crédito: el magma de la Tierra está rompiendo África y creando un nuevo océano

El magma de la Tierra está rompiendo África creando un nuevo océano que pone los pelos de punta. Sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para dar un giro radical a lo que tenemos por delante, un cambio de tendencia que puede llegar a ser lo que marcará estos próximos días. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración determinados cambios que pueden ser esenciales en nuestro planeta.

Cada pequeño gesto acaba siendo el que marcará unas jornadas que se presentan con importantes novedades. Es importante poder empezar a generar algunos detalles que serán los que nos marcarán desde cerca con alguna que otra sorpresa que hasta la fecha no teníamos en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que hasta ahora no habíamos ni visto llegar. La Tierra nos manda señales y parece que se está rompiendo de una forma que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en consideración. Sin duda alguna, tenemos un detalle que puede acabar siendo el que marque estas próximas jornadas con una serie de novedades que pueden ser claves.

No dan crédito a lo que han descubierto los geólogos

Llega un importante cambio de ciclo que puede tener a la Tierra de protagonista. Estamos ante una serie de noticias que serán preocupantes en un futuro del que todos somos partícipes. Nadie puede salvarse de una situación que puede acabar acentuándose con el paso del tiempo.

El planeta nos manda más de un mensaje que parece que no sabemos ni cómo gestionar. Estamos ante una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Es hora de visualizar un giro radical que podría acabar de darnos más de una sorpresa inesperada en unos días en los que el futuro puede estar marcado por ciertas noticias que hasta el momento no imaginaríamos. Este planeta, que parece que nos aleja de lo que sería habitual en estos últimos días, puede acabar siendo una explosión de elementos que nos dejará de dar más de una sorpresa inesperada.

Sin duda alguna, deberemos estar atentos ante unos descubrimientos que pueden cambiarlo todo por completo. De una manera que nos costará creer y con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial que tengamos en consideración en estas próximas fechas.

Está rompiendo África el magma de la Tierra creando un nuevo océano

El medio especializado Discover Wildlife se hace eco de un hecho singular: «En un nuevo estudio, publicado en la revista Nature Geoscience, los investigadores han demostrado que la roca fundida del manto de la Tierra está palpitando hacia la superficie en Afar, Etiopía, en una afloramiento conocido como un penacho. A medida que se eleva, el continente se está desgarrando y, eventualmente, aparecerá una nueva cuenca oceánica».

Siguiendo con la misma explicación: «Los hallazgos del estudio muestran que el comportamiento de este penacho se ve afectado por los enormes trozos de la corteza terrestre, conocidas como placas tectónicas, por encima de ella. «Descubrimos que el manto debajo de Afar no es uniforme o estacionario, pulsa, y estos pulsos llevan distintas firmas químicas», dice la autora principal, la Dra. Emma Watts, en un comunicado. Actualmente oficial de investigación en la Universidad de Swansea, Watts estaba en la Universidad de Southampton cuando realizó el estudio. El documento describe a Afar como «una triple unión clásica» de tres grietas tectónicas: la grieta principal de Etiopía, la grieta del Mar Rojo y la grieta del Golfo de Adén. En cada una de estas grietas, se están separando las placas tectónicas. «Estos pulsos ascendentes del manto parcialmente fundido son canalizados por las placas de rifting de arriba», dice Watts. «Eso es importante para cómo pensamos sobre la interacción entre el interior de la Tierra y su superficie».

Un nuevo océano puede estar en camino: «La geografía de la región afecta el comportamiento de estos penachos. «El penacho está pulsando, como un latido del corazón», dice el coautor Tom Gernon, profesor de ciencias de la Tierra en la Universidad de Southampton. «Estos pulsos parecen comportarse de manera diferente dependiendo del grosor de la placa y de lo rápido que se esté separando», dice: «En grietas de propagación más rápida como el Mar Rojo, los pulsos viajan de manera más eficiente y regular como un pulso a través de una arteria estrecha». Las placas tectónicas tardan millones de años en separarse. Cuando finalmente se liberan el uno del otro, se forma una nueva cuenca oceánica. Actualmente se desconoce el tamaño y la forma exactos de este nuevo océano. «A la tasa actual, un mar del tamaño del Mar Rojo actual podría formarse en unos 2030 millones de años», dijo Ken Macdonald, profesor de la Universidad de California, Santa Bárbara (UCSB), a Earth.com».