Nueva amenaza a la vista: hay organismos que están despertando de su largo letargo y siguen teniendo efecto sobre la Tierra

La realidad es que vivimos una serie de cambios climáticos que nos pueden estar afectando de lleno. De una manera que hasta la fecha no conocíamos o no podíamos tener por delante. Son tiempos de aprovechar al máximo cada nuevo dato que puede acabar de cambiarlo todo.

Los científicos recogieron microbios de hasta 40.000 años de antigüedad en el Centro de Investigación del Túnel de Permafrost en el centro de Alaska y simularon veranos cada vez más cálidos que pueden penetrar en estas capas profundas y congeladas de permafrost. Descubrieron que los microbios no se despertaban completamente hasta seis meses después de un período de calor prolongado, pero cuando finalmente se despertaron, estaban tan activos como los microbios modernos. Esto podría tener grandes implicaciones a medida que el Ártico se calienta, porque estos microbios tienden a descomponer el suelo y liberar dióxido de carbono y metano a la atmósfera. Al igual que en el clásico de terror de John Carpenter de 1982 The Thing, los científicos están explorando el permafrost congelado del planeta para desenterrar seres antiguos. Si bien estos organismos son (afortunadamente) muy diferentes del monstruo que cambia de forma que diezmó a la tripulación antártica de Kurt Russell, traen consigo una sensación similar de perdición. Porque si estos microbios, algunos de los cuales tienen alrededor de 40.000 años, alguna vez se despiertan debido al calentamiento de las temperaturas del Ártico, pueden comenzar a bombear dióxido de carbono y metano a una atmósfera ya sofocada con gases de efecto invernadero. Al menos, esa es la imagen que se pinta científicamente en un nuevo estudio publicado en la revista JGR Biogeosciences. Para completar este trabajo, Tristan Caro (autor principal del estudio de la Universidad de Colorado Boulder) y su equipo viajaron a la Instalación de Investigación del Túnel de Permafrost en el centro de Alaska. Esta instalación se sumerge 350 pies en el permafrost, donde los huesos de antiguos mamuts y bisontes sobresalen de las paredes».