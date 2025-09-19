Los investigadores no se lo creen: hallan un «interruptor» del envejecimiento que podría devolvernos años de vida

Los científicos no dejan de sorprendernos, han hallado un interruptor del envejecimiento que puede devolvernos años de vida. Algo que quizás acabe sorprendiéndonos y que puede acabar marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Habrá llegado ese día en el que podremos encontrar una serie de novedades que pueden ser claves, por lo que, tocará empezar a vernos desde otro punto de vista. Con la mirada puesta a unos cambios en los que todo puede ser posible.

No pueden creerse los investigadores lo que han descubierto

Hallan un interruptor en el envejecimiento que podría devolvernos años de vida

Poder recuperar años de vida es algo que debemos tener en cuenta y que quizás hasta la fecha no sabíamos. Tenemos que afrontar un marcado cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que cada segundo cuenta y lo haremos gracias a un descubrimiento que parece un guion de ciencia ficción, pero es real.

Tal y como nos informa la revista Scitechdaily: «Una disminución en la proteína Menina en el hipotálamo del cerebro parece impulsar el envejecimiento al desencadenar la inflamación y la pérdida de neurotransmisores clave. Los estudios en ratones revelan que restaurar la menina o complementar con el aminoácido D-serina mejora la cognición, la densidad ósea, el grosor de la piel y el equilibrio, lo que apunta a un camino potencial hacia la ralentización o incluso revertir aspectos del envejecimiento. Un estudio en PLOS Biology, dirigido por Lige Leng de la Universidad de Xiamen en China, sugiere que una caída en la proteína cerebral Menina dentro del hipotálamo puede ser un factor importante en el envejecimiento. La investigación señala a Menin como un motor pasado por alto del envejecimiento fisiológico e indica que un simple suplemento de aminoácidos podría ayudar a contrarrestar algunos efectos relacionados con la edad. Ya se sabe que el hipotálamo influye en la forma en que el cuerpo envejece, en gran parte a través de los niveles crecientes de señalización neuroinflamatoria a medida que pasa el tiempo. Esta inflamación alimenta muchos cambios relacionados con la edad, tanto en el cerebro como en todo el cuerpo».

Siguiendo con la misma explicación: «Leng y su equipo identificaron recientemente la menina, una proteína que se encuentra en el hipotálamo, como un freno importante a la neuroinflamación. Su último trabajo preguntó si su declive contribuye al envejecimiento. Descubrieron que los niveles de menina caen en las neuronas hipotalámicas a medida que los animales envejecen, pero permanecen estables en los astrocitos y la microglía. Para probar las consecuencias, los investigadores diseñaron ratones en los que la menina podía apagarse selectivamente. En los animales más jóvenes, esta pérdida desencadenó un aumento de la inflamación hipotalámica, disminuciones en la densidad ósea y el grosor de la piel, el deterioro cognitivo y una vida útil modestamente más corta. Los investigadores también observaron que la reducción de Menin conducía a niveles más bajos de D-serina, un aminoácido que funciona como neurotransmisor y a veces se toma como suplemento dietético (se produce naturalmente en soja, huevos, pescado y nueces). Un análisis adicional mostró que esta caída en la D-serina fue causada por la actividad reducida de una enzima responsable de su producción, que a su vez depende de la menina».