Dan Buettner, experto en longevidad: «El mejor aperitivo para llegar a vivir 100 años son las palomitas de maíz»

La búsqueda de estrategias para alargar la esperanza de vida llevó a la ciencia a observar comunidades específicas del planeta. En esos lugares, conocidos como zonas azules, gran parte de la población alcanza edades avanzadas con buena salud. La alimentación es un factor clave y en este marco, pocos se imaginan el potencial de las palomitas de maíz.

La propuesta de darle protagonismo a este aperitivo nace de Dan Buettner, experto en longevidad, quien estas zonas durante décadas. En su trabajo no solo ha identificado patrones relacionados con la dieta mediterránea o la rutina activa, sino también hábitos sencillos que influyen en la salud.

¿Cuál es el papel de las palomitas de maíz en la longevidad?

Buettner sostiene que el consumo de palomitas de maíz puede formar parte de una dieta que favorezca una vida larga. Según explicó en un reel de Instagram, «las palomitas de maíz están repletas de fibra, carbohidratos complejos y más polifenoles que muchas verduras». Este componente, los polifenoles, tiene efectos antioxidantes que protegen las células frente al envejecimiento.

El investigador aclara que la clave está en la preparación. No se refiere a las versiones industriales cargadas de mantequilla, sal o azúcares, sino a las elaboradas con aire caliente y sin aditivos.

De esta manera, se convierten en un aperitivo ligero y saludable, con bajo contenido calórico y fácil de incorporar a la rutina diaria.

Beneficios nutricionales de las palomitas de maíz

El análisis nutricional de las palomitas de maíz elaboradas con aire caliente, desglosado por el portal Cleveland Clinic, demuestra su valor:

62 calorías por dos tazas.

12,4 gramos de carbohidratos.

0,73 gramos de grasa.

2,3 gramos de fibra.

2 gramos de proteína.

Esta composición convierte a las palomitas en un alimento saciante gracias a la fibra, lo que ayuda a evitar excesos en otras comidas. Además, al ser un cereal integral, aportan beneficios similares a los de otros granos enteros, incluyendo la regulación del tránsito intestinal y la mejora de la microbiota.

Expertos en nutrición, como la dietista Gillian Culbertson, señalan que la fibra de este alimento favorece el equilibrio del intestino, lo que repercute en el sistema inmunitario, el metabolismo y hasta la salud cerebral.

Un aperitivo que también sirve para prevenir enfermedades

Los estudios citados por Buettner y otros especialistas muestran que el consumo de palomitas de maíz puede contribuir a reducir factores de riesgo de diversas enfermedades:

Obesidad: su fibra genera saciedad y permite controlar la ingesta de calorías.

su fibra genera saciedad y permite controlar la ingesta de calorías. Diabetes tipo 2: los carbohidratos complejos evitan picos de azúcar en sangre.

los carbohidratos complejos evitan picos de azúcar en sangre. Cáncer: los cereales integrales, incluidos los granos de maíz, contienen antioxidantes que combaten el estrés oxidativo.

los cereales integrales, incluidos los granos de maíz, contienen antioxidantes que combaten el estrés oxidativo. Hipertensión y colesterol: la fibra soluble ayuda a regular la presión arterial y reducir niveles de colesterol.

El ácido ferúlico, un polifenol presente en el maíz, ha demostrado efectos antiinflamatorios y protectores contra enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. Aunque la investigación aún avanza, la evidencia inicial es prometedora.

Cómo consumir palomitas de maíz de manera saludable

Los beneficios de este alimento dependen directamente de su preparación. Buettner y los nutricionistas advierten que las palomitas de cine o las versiones para microondas con saborizantes artificiales anulan sus propiedades al incorporar grasas saturadas, exceso de sal y azúcares.

Las recomendaciones principales para aprovechar sus ventajas son:

Prepararlas con aire caliente o en sartén con un poco de aceite de oliva.

Evitar mantequilla, margarina o grandes cantidades de sal.

Añadir especias naturales, como pimentón o cúrcuma, para dar sabor.

Mantener porciones moderadas para que sigan siendo un aperitivo ligero.

En palabras de Buettner: «No me importa si te das un capricho de vez en cuando, pero estas 4 cosas no deberían entrar nunca por tu puerta: carnes procesadas, bebidas azucaradas, aperitivos salados y dulces envasados».