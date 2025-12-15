Los expertos instan a alejarnos: la lista de los 5 disruptores endocrinos que debes evitar

Esta lista de los 5 disruptores endocrinos más importantes, la debes evitar por completo, los expertos nos instan a alejarnos lo antes posible. Estos elementos que pueden convertirse en un problema para todos están más cerca de lo que nos imaginaríamos. Nuestra salud es la base de un día a día en el que estaremos pendientes de algunos detalles que pueden ser claves. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en la manera de vivir, dejando a un lado determinados detalles que hasta la fecha hemos tenido en nuestro poder.

Los estudios científicos demuestran qué es lo que puede pasar cuando estamos a merced de unos elementos que cambian nuestras hormonas. La base de nuestro día a día, el elemento que regula la actividad del cuerpo y acaba siendo esencial para acabar obteniendo aquello que necesitamos y más. Sin duda alguna, estaremos pendientes de las últimas novedades que pueden acabar siendo las que ayuden a nuestra salud a mejorar. Estos detalles que tenemos por delante pueden ser los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que colocan estos elementos como los grandes enemigos de la salud.

Instan a alejarnos de estos elementos

Nuestra casa puede ser uno de los lugares más peligrosos para nuestra salud. Sin duda alguna, deberemos empezar a pensar en una serie de detalles que pueden hasta hacernos enfermar. Con una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Es hora de hacer caso de unos expertos que parece que han descubierto que hay algunos elementos que son altamente peligrosos. Estamos ante una lista de productos que tenemos en casa y cuya composición debemos mirar con lupa antes que nada.

Los pequeños gestos pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca y acabarán imponiéndose de una manera o de otra. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, podremos empezar a ver llegar de una forma que hasta la fecha desconoceríamos.

Estamos viendo una serie de novedades que llegan para descubrirnos todo un mundo. Después de que se hayan realizado varios estudios pendientes de validación, de que se haya pasado de una pequeña evidencia a una realidad. Nada en la ciencia es real, hasta que se comprueba. Lo que pensábamos hace unos años que era un avance, quizás acabe siendo un retroceso importante que debemos tener en cuenta.

Estos son los 5 disruptores endocrinos que debes evitar

Debes evitar estos 5 disruptores endocrinos que pueden incluso hacerte enfermar, aunque no de forma inmediata sino con el paso del tiempo y exponiéndonos a estos elementos que pueden acabar siendo altamente perjudiciales para la salud.

Desde el blog de la Sociedad española de medicina de familia nos lanzan una seria advertencia, de la mano de los 5 disruptores más habituales:

Bisfenol A (BPA). Este compuesto tiene propiedades estrogénicas, y es uno de los disruptores endocrinos que más preocupan para la salud humana, formando parte de materiales en contacto con alimentos. En condiciones determinadas, pero no inusuales, puede transferirse al alimento y ser ingerido. A nivel molecular interactúa con numerosos receptores celulares (estrogénicos, androgénicos, glucocorticoideos…) e interfiere en el eje tiroideo. La mayoría de los estudios sobre sus efectos proceden de modelos animales, pero sugieren alteraciones metabólicas, alteraciones en el neurodesarrollo y el comportamiento, en la memoria, y en la capacidad reproductiva. Además, produce daño ocular, y puede producir irritación a nivel respiratorio y reacciones alérgicas cutáneas.

Parabenos. Los parabenos son químicos empleados como preservantes en multitud de productos, tanto alimentarios como cosméticos. Se ha demostrado su actividad antiandrogénica y estrogénica, y los estudios en humanos muestran que la exposición a estos es muy frecuente y algunos pueden atravesar la placenta, encontrándose en el líquido amniótico. Existen pocos estudios en humanos sobre sus efectos, pero se han sugerido efectos en el crecimiento posnatal de los niños, y relaciones entre el metilparabeno y el butilparabeno durante el embarazo y cambios a nivel de las hormonas reproductivas y tiroideas. Actualmente hay algunos parabenos cuyo uso general en cosmética está prohibido, como el isopropilparabeno y el isobutilparabeno, y otros como el butilparabeno y el propilparabeno no pueden ser utilizados en productos para el cuidado del área del pañal en menores de 3 años. Otros parabenos tienen sus niveles de concentración limitados, no pudiendo superar el contenido total de parabenos el 0.4% sobre el producto final si se trata de solo un parabeno, o el 0.8% para la mezcla de varios de ellos.

Ftalatos. Los ftalatos son compuestos sobre todo empleados para hacer los plásticos más maleables. Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo entran los ftalatos en la cadena alimentaria, parte de la exposición humana se cree que pueda venir de los materiales en contacto con los alimentos. Se han detectado numerosos efectos adversos en la salud relacionados con algunos ftalatos. El di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) actuaría mediante la interacción con diversos receptores celulares, pudiendo producir efectos antiandrogénicos y en el eje tiroideo evitando la entrada de la hormona tiroidea en las células o su distribución, y los efectos se han detectado con la exposición tanto prenatal como durante la infancia. Además, tanto estudios en animales como epidemiológicos han relacionado el DEHP con el desarrollo de neurotoxicidad, y un estudio prospectivo relacionó la exposición repetida a DEHP durante el embarazo y su concentración con el aumento del riesgo de partos pretérmino. En cuanto al dibutilftalato (DBP), un estudio reciente ha reportado una posible disrupción del eje tiroideo en hombres tras su exposición.

Benzofenona-3 (oxibenzona). La benzofenona-3 es un filtro solar químico (orgánico) presente, por tanto, en cremas solares y otros cosméticos que incluyen la protección solar entre sus propiedades (bálsamo labial, maquillaje…) desde 1978. Además, por sus propiedades también se añade a algunos productos para preservarlos del daño de la luz del sol (perfumes, champús) y a plásticos para proteger el contenido del envase. Los estudios muestran que la oxibenzona puede tener un impacto negativo sobre el sistema endocrino de los humanos y de otros organismos. In vitro, la oxibenzona tiene propiedades antiandrogénicas, efectos proestrogénicos y antiestrogénicos e incrementa el cáncer de mama. In vivo, se estima que se absorbe un 1-2% (en algunos estudios hasta el 10%) a través de la piel y se ha identificado en orina, suero y leche materna. Algo aún más preocupante es el impacto negativo que tiene este compuesto sobre la salud planetaria, otro motivo por el que debemos evitarlo y cambiarlo por otras medidas. Se ha identificado su presencia en aguas de todo el mundo siendo el filtro químico más frecuente. Además, los sistemas habituales de depuración de aguas no funcionan para estos filtros lo que agrava el problema. Actualmente, la oxibenzona se señala como una de las responsables de la degradación de los corales por lo que Hawai ha restringido su uso.

Triclosán (TCS). Los productos químicos microbianos se inventaron en 1900 y desde entonces su presencia en la vida de los seres humanos ha aumentado de forma exponencial hasta que a día de hoy todos nosotros hemos tenido y algunos siguen teniendo en sus hogares estos compuestos. Concretamente el triclosán, se inventó para uso hospitalario en 1972 pero posteriormente se ha agregado a numerosos productos personales: jabones, pasta de dientes, desinfectantes para manos y enjuagues bucales. Curiosamente, en 2015 se hizo un estudio y resultó que no se vió que un jabón por tener triclosán limpiara más que el propio jabón.