El aviso muy urgente de la NASA a España por la nueva misión Artemis II: en 2026

La NASA lanza un aviso urgente a España ante la nueva misión Artemis II en 2026, la humanidad volverá a la Luna, más de 50 años después. Hace medio siglo que el ser humano decidió llegar a el satélite más cercano a la Tierra, nuestra Luna. Por lo que, habrá llegado el momento de volver a un lugar en el que todo puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días por lo que, hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta.

La nueva misión Artemis II tiene un importante objetivo, traer a la humanidad a la Luna. Cuesta creer que con menos tecnología y recursos se consiguió hace unos años poner los pies en este lugar. Todavía nos cuesta de creer que no se haya vuelto nunca más y que casi a la primera y sin incidentes se haya podido aterrizar y despegar. Ir y volver en una misión espacial de lo más exitosa a principios de los años 70 del siglo pasado. En pleno siglo XXI, este próximo 2026 se llegará a un nuevo satélite que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca con algunas novedades que pueden ser esenciales y que implican a nuestro país.

En 2026 llegará la nueva misión Artemis II

La NASA ya pone fechas para una misión tripulada a la Luna, después de unos años en los que el programa espacial ha quedado en un segundo plano. La realidad es que ahora estamos más cerca que nunca de poder conseguir nuestro objetivo de forma muy diferente.

Tal y como se presenta esta primera misión: «El vuelo de prueba Artemis II será la primera misión de la NASA con tripulación bajo Artemis. Los astronautas en su primer vuelo a bordo de la nave espacial Orion de la NASA confirmarán que todos los sistemas de la nave espacial funcionan según lo diseñado con la tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo. A través de la campaña Artemis, la NASA enviará astronautas a explorar la Luna para el descubrimiento científico, beneficios económicos y para construir la base para las primeras misiones tripuladas a Marte, en beneficio de todos. El perfil único de la misión Artemis II se basará en la prueba de vuelo no tripulada de Artemis I demostrando una amplia gama de capacidades SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y Orion necesarias en misiones del espacio profundo. Esta misión demostrará que los sistemas críticos de soporte vital de Orión están listos para sostener a nuestros astronautas en misiones de mayor duración y permitirán a la tripulación practicar operaciones esenciales para el éxito de Artemis III y más allá».

Siguiendo con la misma explicación: «La misión lanzará una tripulación de cuatro astronautas desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida en una configuración de Bloque 1 del cohete SLS. Orión realizará múltiples maniobras para elevar su órbita alrededor de la Tierra y, finalmente, colocar a la tripulación en una trayectoria de retorno libre lunar en la que la gravedad de la Tierra naturalmente atraerá a Orión de regreso a casa después de volar por la Luna. Los astronautas de Artemis II son Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.

El lanzamiento inicial será similar a Artemis I, ya que SLS lanza a Orión al espacio, y luego desecha los propulsores, los paneles del módulo de servicio y el sistema de aborto de lanzamiento, antes de que los motores de la etapa central se apaguen y la etapa central se separe de la etapa superior y la nave espacial. Con la tripulación a bordo de esta misión, Orión y la etapa superior, llamada etapa de propulsión criogénica provisional (ICPS), orbitarán la Tierra dos veces para garantizar que los sistemas de Orión funcionen como se esperaba mientras aún están cerca de casa. La nave espacial primero alcanzará una órbita inicial, volando en forma de elipse, a una altitud de aproximadamente 115 por 1.400 millas. La órbita durará un poco más de 90 minutos e incluirá el primer disparo del ICPS para mantener el camino de Orión. Después de la primera órbita, el ICPS elevará a Orión a una órbita alta de la Tierra. Esta maniobra permitirá a la nave espacial acumular suficiente velocidad para el eventual empuje hacia la Luna. La segunda órbita, más grande, tomará aproximadamente 23,5 horas con Orión volando en una elipse entre aproximadamente 115 y 46.000 millas sobre la Tierra. Para la perspectiva, la Estación Espacial Internacional vuela una órbita terrestre casi circular a unas 250 millas sobre nuestro planeta».

Este es el aviso urgente de la NASA a España

La NASA avisa a España será un momento histórico para toda la humanidad, incluido para nuestro país que ha conseguido convertirse en un referente mundial. Todos miraremos al cielo en las fechas en las que se presenta esta nueva misión tripulada.