Celine Dion lanza una línea de ropa para niños

A la hora de vestir a nuestros hijos tenemos al alcance de la mano una larga lista de firmas de moda, una especializadas en ropa infantil y otras que cuentan con líneas especiales para niños. Y a todas esas acaba de sumarse una más. Nos estamos refiriendo al hecho de que la cantante canadiense Celine Dion ha decidido lanzar al mercado una línea de ropa para niños muy singular.

A continuación, te damos todos los detalles de esa propuesta.

La línea de ropa creada por Celine Dion

Hablar de Celine Dion es hacer referencia a una de las más ilustres voces de todo el mundo en las últimas décadas. Y es que su potencia vocal la han convertido en ídolo para muchas personas que han hecho de sus canciones, tales como “The power of love”, “When I fall in love”, “Tell him” o “My heart will go on”, verdaderos himnos.

Ahora, la artista se encuentra nuevamente de actualidad, pero por otra faceta diferente a la musical. En concreto, ha cobrado protagonismo porque no ha dudado en proceder a crear una línea de ropa específica para niños. Esta, que es fruto de la colaboración con la marca israelí NUNUNU, responde al nombre de CELINUNUNU.

La particularidad de la propuesta

Si hay una seña de identidad que identifique a la mencionada línea de moda infantil es que la misma es neutra. Con esto a lo que nos referimos es al hecho de que es ropa de género neutro, de ahí que todas y cada una de sus prendas puedan ser utilizadas por niños o por niñas dejando atrás los estereotipos.

Está libre de “prejuicios” y deja de lado el sexismo. Esto se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que los colores azul y rosa, que suelen identificarse con niños y niñas respectivamente, no tienen cabida en la colección.

Precisamente en este aspecto no ha dudado en hacer hincapié Celine Dion durante las entrevistas que ha concedido para presentar esta línea. Así, ha procedido a manifestar que con esa y las prendas que la conforman lo que se persigue es ayudar a los más pequeños a “sentirse libres, creativos, inspirados, respetuosos unos con otros y felices en el mundo”.

En ese sentido, la cantante no ha dudado en dejar patente el porqué ha optado por llevar a cabo este proyecto de mano de NUNUNU, especializada en la moda neutra. Así, ha expuesto que “siempre me ha gustado lo que representa. Asociarme con ellos para fomentar un diálogo de igualdad tiene mucho sentido. La moda tiene el poder de moldear las mentes”.

De la misma manera, podemos resaltar que los artículos que dan forma a CELINUNUNU están dirigidos para pequeños de entre 0 a 14 años.

Otros datos de interés

Además de todo lo indicado sobre esta colección, merece la pena resaltar otros aspectos relevantes sobre la misma tales como estos: