Madre se extrae leche para su bebé mientras participa en un Ironman

Cada vez son más las mujeres que no dudan en reivindicar la lactancia materna y que lo hacen de manera pública. Unas mujeres que quieren también dejar patente de esta forma que son perfectamente compatible sus roles de progenitoras con su vida laboral o de ocio. Y precisamente eso es lo que ha hecho una fémina que se ha convertido en viral. Nos estamos refiriendo a la madre que se extrae leche para su bebé mientras participa en un Ironman.

Sí, como lo has leído. A continuación todos los detalles.

¿Dónde ha sucedido?

En Estados Unidos es donde ha tenido lugar esta historia. Más concretamente ha tomado como escenario Arizona, que es donde se ha desarrollado la situación que ha acabado convirtiéndose en noticia.

La protagonista

La mujer y madre que ha conseguido saltar a la actualidad en todo el mundo no es otra que Jaime Sloan. Se trata de una estadounidense de 34 años, piloto en activo de las Fuerzas Armadas de su país, que, además, tiene dos hijos, siendo el más pequeño un bebé de tan solo 7 meses que sigue alimentándose con leche materna.

El origen de la historia

Además de madre y militar, Jaime es una mujer a la que le encanta el deporte. Es más, en concreto se ha aficionado a las conocidas pruebas llamadas Ironman, que están consideradas las más duras que existen pues los participantes tienen que recorrer un total de 200 kilómetros. Una distancia que la realizan corriendo un tramo, nadando otro y uno más a bordo de una bicicleta.

Esa afición es la que le ha llevado recientemente a tomar la decisión de participar en el Ironman que se organizaba en Arizona, el llamado Ironman 70.3. Y así lo ha hecho, después de haber estado meses preparándose. Meses en los que ha tenido que cuidar sola de sus hijos, porque su marido estaba fuera por trabajo, al tiempo que trabajaba y entrenaba.

Se extrae leche para su bebé mientras competía

Jamie había superado los 180 kilómetros en bicicleta y a nado y se había establecido de manera previa que, una vez los cumpliera, tomaría la decisión de detenerse para poder extraerse la leche para su bebé. No obstante, cuando completó esa distancia se dio cuenta que iba a muy buen ritmo y que de seguir así podría incluso llegar a superar su propio récord personal.

Por ese motivo, decidió continuar, pero también pensó en su hijo. Por eso, cogió de su pequeña mochila el sacaleches y una toalla para poder cubrirse el pecho. Y de esta manera comenzó a correr al tiempo que se extraía la leche con la que alimentaría a su pequeño. Una situación que, como ella reconoce al principio, temió que le pudiera costar la prueba porque no sabía si la descalificarían por hacer algo así. No obstante, no hubo ningún problema y pudo llenar por completo el biberón de leche.

Luego, procedió a guardarlo nuevamente en su mochila y continuó el resto de la competición completando la misma en un tiempo de 6 horas, 12 minutos y 44 segundos. Un tiempo que le permitió quedar en la posición número 19 de su grupo, compuesto por 55 deportistas con edades comprendidas entre los 30 y los 34 años.

Se ha vuelto viral

Como ya te hemos dado a conocer, la decisión de Jamie sacarse la leche mientras competía no ha pasado desapercibida, todo lo contrario, se ha vuelto viral. De ahí que su caso haya aparecido en numerosos medios de comunicación e incluso en redes sociales. Y es que son muchas las personas que han querido darle la enhorabuena por dejar patente que se puede combinar el papel de madre con el de mujer en todas sus facetas.

La protagonista ha manifestado que está encantada con lo sucedido y que va a recordar siempre las caras sonrientes y de ánimo que muchas mujeres le mostraron cuando iba utilizando el sacaleches al tiempo que corría. En concreto, ha manifestado que estaría orgullosa de que su ejemplo sirviese a otras muchas féminas a luchar y a esforzarse por conciliar y por alcanzar los sueños y objetivos que se han marcado.

¿Qué te parece este caso viral? ¿Te ha sorprendido?