Xavi Hernández es papá por segunda vez

Pepa Rus, Pippa Middleton o Elena Furiase son algunas de las celebrities que han tenido a sus hijos recientemente. Y a esas acaba de sumarse otro famoso más. Nos estamos refiriendo al futbolista Xavi Hernández que, a sus 38 años de edad, acaba de convertirse en padre por segunda vez junto a su esposa, Nuria Cunillera.

Sigue leyendo y conocerás todos los detalles.

Xavi Hernández da a conocer la buena nueva

Al igual que hacen otros muchos personajes conocidos, el que fuera futbolista del F.C. Barcelona y que ahora juega en el Al-Sadd SC de la Liga de Catar ha decidido hacer uso de las redes sociales para compartir la buena nueva. Así, Xavi no ha dudado en emplear su perfil en Instagram para subir una instantánea de su segundo hijo. Imagen que ha acompañado del siguiente mensaje: “Bienvenido a la familia, Dan! Muy feliz y muy orgulloso de ti @nuriacunillera81. Os adoro!”.

Numerosas felicitaciones

Desde que compartiera la noticia del nacimiento de su bebé, numerosas son las felicitaciones que han recibido. En concreto, su publicación ha logrado reunir más de 234.000 “me gusta” y más de 2.400 comentarios. Estos le dan la enhorabuena tanto al jugador como a su familia al completo con mensajes tales como los siguientes:

“Increíble foto, está guapísimo. Felicidades a los cuatro”.

“Felicidades capi, Dios bendiga a tu familia”.

“Grande maestro, que tenga el coraje de su padre”.

“Oh, qué ternura!!!! Muchísimas felicidades”.

“Muchas felicidades pareja. Os deseo lo mejor y la mayor de las felicidades en familia y vida…Xavi, sabes que te admiro, respeto y quiero”.

“Felicidades miles. Damos la bienvenida al principito”.

“Muchas felicidades, familia. A ser muy felices”.

“Muchas felicidades por el nuevo bebé. Bendiciones”.

Ampliando la familia

Con la llegada al mundo de este pequeño, que nació ayer lunes, Xavi y Nuria consiguen ampliar la familia que decidieron formar el 14 de julio del año 2013 cuando contrajeron matrimonio tras varios años de relación sólida. En concreto, con el nacimiento de este bebé lo que han hecho es darle un hermanito y un estupendo compañero de juegos a la primogénita, que responde al nombre de Asia y que nació en enero de 2016.

Así, han formado una hermosa familia que desde el año 2015 reside en Catar, pues el jugador decidió ponerle punto y final a su larga trayectoria en el F.C. Barcelona, concretamente de 17 temporadas, para encaminar su última recta profesional como futbolista en el mencionado equipo del Al-Sadd SC. Al parecer se encuentran allí tan a gusto que Xavi no solo se plantea continuar jugando en el club sino que, además, baraja la posibilidad de llegar a convertirse en entrenador después.

El nombre elegido es…

Ya lo habrás descubierto porque el feliz padre no ha dudado en contarlo, pero si no te has dado cuenta el nuevo hijo del centrocampista no es Dan. Este es un nombre de origen hebreo que puede traducirse como “el que sale a juzgar”.

Se establece que pertenece a varones autoritarios, que poseen un gran corazón y que suelen esconder su enorme sensibilidad bajo una apariencia dura. De la misma manera podemos indicar que también se determina que los varones llamados así son muy generosos, poseen una enorme capacidad de esfuerzo y voluntad para alcanzar sus metas y son muy organizados. Además, les gusta disfrutar de su independencia, cuentan con innegables cualidades de líderes y resultan ser muy exigentes a la hora de consolidar una relación de pareja.

Entre los personajes conocidos que han contribuido a popularizar el nombre de Dan en todo el mundo se encuentran algunos como estos: