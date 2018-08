Adriana Abenia da a conocer los detalles de su parto

Numerosas son las celebrities que en los últimos meses han copado portadas y muchas páginas en medios de comunicación por el hecho de estar embarazadas. Y entre esas se ha encontrado la presentadora Adriana Abenia, de 34 años, que el pasado mes de julio daba a luz a su primera hija, a la que le ha dado el nombre de Luna.

Desde entonces ha compartido con sus seguidores alguna fotografía de la pequeña y ahora se ha animado a hacer algo más. Sí, ha apostado por darles a conocer una serie de detalles sobre cómo transcurrió su parto.

¿Quieres conocerlos? Te lo contamos a continuación:

Detalles de su embarazo

A través de sus redes sociales es como la que fuera reportera de “Sálvame” ha procedido a compartir con sus fans una serie importantes de aspectos del parto y también del embarazo. Así, por ejemplo, sobre este último no ha dudado en contar que durante el mismo tuvo un problema de coagulación de la sangre. Problema que le llevó a verse en la obligación de pincharse una medicación.

Precisamente en relación a esa inyección ha contado que le surgió un miedo durante la gestación. Y es que la citada medicación impide que se pueda usar la epidural en el parto si no han pasado 12 horas desde la última vez que se administró aquella. De ahí que le naciera el temor a tener que sentir dolor en el alumbramiento debido a que no se le pudiera poner la citada anestesia.

Adriana Abenia comparte datos sobre cómo fue el parto

Abenia, de la misma manera, no ha dudado tampoco en compartir con los miles de seguidores que tiene en redes sociales aspectos significativos de la llegada al mundo de su hija. Nos estamos refiriendo a detalles tales como estos:

El parto fue programado . Ha manifestado también que el día del alumbramiento de Luna “me pusieron medicación porque no había contracciones. Me pusieron una especie de tampón para que dilatara”. Al día siguiente le pusieron la oxitocina para provocar las contracciones que tienen lugar cuando se produce la rotura de la bolsa. En este sentido, la presentadora ha manifestado que “lo hicieron con un ganchito enorme y, de repente, me empezó a salir mucho líquido, como una cascada. Ahí supe que no había vuelta atrás”. De la misma manera, Adriana ha manifestado que tuvo la compañía de su marido (Sergio Abad) y de su madre y que esta le pidió que no se pusiera la epidural hasta el último momento. Sin embargo, reconoce que “yo empecé a mandar a todos a la porra porque no quería sentir dolor”. Otra de las cuestiones que la recién estrenada mamá ha compartido es que tenía miedo a que tuviera que realizársele una cesárea . Miedo que sintió cuando, tras ponérsele la epidural, dejó de sentir todo e incluso tuvo que ponerse “a cuatro patas” porque su hija aún no quería salir. No obstante, al final tuvo un parto sin complicaciones. De la misma manera, no ha dudado en contar que en todo momento tuvo el respaldo de su marido, a pesar de “que es un cagao”, y que este se puso a llorar cuando comenzó a ver la cabecita de su hija.



Más datos de interés

Aunque las expuestas en el apartado anterior son las principales manifestaciones que ha realizado Adriana Abenia para satisfacción de sus seguidores, no son las únicas. En concreto, ha querido acabar las mismas con un mensaje: “Dar a luz es lo más maravilloso, pero no es nada bello porque menos salchichones sale de todo. Es indescriptible cuando te ponen a tu hija sobre el pecho. Estaba temblando de emoción y, por fin, pude hacer mi piel a piel. No lo puedo contar, hay que vivirlo”.

Un mensaje ese tan emotivo como claro y directo. Y es que la presentadora ha hablado con total sinceridad en este momento, durante el embarazo y con otras publicaciones que ha ido realizando estos días como las relativas a su recuperación postparto. De la misma manera, por ejemplo, tampoco ha dudado en dar a conocer que su hija Luna no le deja dormir mucho o incluso que ha llegado a cometer algún error de primeriza como es ponerle un peto al revés.