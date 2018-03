Unos padres son acusados de “abuso infantil” por darle wasabi a su bebé

Lo que para unos es una broma, está claro que para otros es algo mucho más serio e imperdonable. Y precisamente esa dualidad es la que ha surgido en torno al caso de unos padres que le han dado wasabi a su bebé y que, por eso, han sido acusados por algunos internautas de “abuso infantil”.

Sigue leyendo y conocerás todo lo sucedido a continuación.

Los protagonistas

Tres podemos decir que son las personas en torno a las cuales gira esta historia que ha conseguido convertirse en viral:

La bebé, Rosie, que toma por primera vez ese condimento tan picante .

. Los progenitores de la pequeña. La madre es la que se encarga de animarla a probar el citado producto y el padre es el que procede a grabar toda la secuencia.

A los padres se les ocurre darle wasabi a su bebé

Estos pasados días fue cuando tuvo lugar el caso que ahora nos ocupa y es que es un verdadero fenómeno tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Lo que ocurrió fue que unos padres estaban con su bebé en casa, se encontraban comiendo y entre sus alimentos había wasabi.

Como bien sabrás, este se trata de un condimento muy utilizado en lo que es la gastronomía japonesa que se obtiene de un rábano muy picante que responde al nombre de Eutrema japonicum. Precisamente por eso es realmente picante. Es más, se considera que lo “peor” de ese producto es que los vapores que emergen de él y pasan a las fosas nasales son capaces de crear una verdadera sensación de ardor.

¿Qué se les ocurrió a los adultos? Intentar que su hija probara ese alimento.

La pequeña prueba el wasabi

Mientras el padre graba el vídeo la madre es la que le presenta el wasabi a la niña. Le dice que si quiere probarlo, pero esa responde que no. Sin embargo, la mujer no ceja en su empeño y vuelve a preguntarle a Rosie si se anima a probarlo y esta vuelve a responder de manera negativa. No obstante, al mirarlo, la bebé pronuncia ella misma el nombre de ese condimento.

Así, la mamá se lo acerca y le dice que, en primer lugar, lo huela. Y así lo hace la menor que, después, no duda en abrir la boca para poder probar ese producto. Una mínima porción del mismo es la que toma, pero es suficiente como para que la pequeña se quede con una cara perpleja para después pronunciar “help” (ayuda). Claro, porque le pica mucho la boca.

Surge la polémica

Como hemos mencionado al principio, este vídeo, que ha sido subido tanto a distintas cuentas de Facebook como incluso a la plataforma Youtube, se ha convertido en viral, logrando millones de reproducciones en pocos días.

De la misma manera, ha generado una gran controversia. Sí, porque mientras que hay internautas a los que les parece gracioso y divertido, existen otros muchos que no han dudado en acusar a los padres de Rosie de “abuso infantil”.

Para que puedas hacerte una idea de los argumentos en contra y a favor del mismo, aquí tienes algunos de los mensajes que se han dejado.

En primer lugar, estos son varios de los que se toman a risa lo sucedido:

“Probablemente vaya al infierno, pero me reí tanto cuando pide ayuda…Sin lágrimas, sin gritos, solo un pequeño reclamo de ayuda”.

“La mayoría de wasabi servido en restaurantes de sushi es en realidad rábano picante. Los niños más pequeños comen cosas más picantes todos los días en todo el mundo. Esto no es abuso, hay que calmarse un poco”.

“Los niños tienen que explorar diferentes gustos y texturas de las cosas no solo para descubrir lo que les gusta y lo que no les gusta sino también para no tener alergias a ellos. No es abuso”.

En segundo lugar, estos son algunos de los comentarios que critican la acción de los padres:

“Normalmente no me siento ofendido por este tipo de cosas, pero el wasabi está jodidamente caliente. No es algo que le daría a un niño. Normal que el pobre bebé pida ayuda”.

“No solo no es adorable sino que estoy seguro de que lo sucedido está en el límite del abuso. La pobre niña estaba engatusada, no estaba advertida de lo que iba a probar. ¿Por qué se ríe la madre de la reacción de su hija?”.

“Alguien tiene que enviar este vídeo a las autoridades por abuso infantil. El wasabi arde y cuando quema la boca también podría ahogar a la pequeña. ¿Qué padres idiotas hacen esto a su hija?”.

¿Cuál es tu opinión al respecto?