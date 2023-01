El Villarreal ha dicho dos veces que «no» al Mallorca cuando le ha preguntado por la cesión del centrocampista Manuel Morlanes, la última vez hace muy pocos días. Ortells ya está buscando en otras direcciones, pero con un ojo puesto en la posibilidad de que a última hora el club castellonense dé luz verde a la salida del jugador. Además se está a la búsqueda de un lateral izquierdo que cubra la marcha de Cufré, cuyo préstamo al New York City es inminente.

El Villarreal ha perdido en las últimas horas a Jackson y Danjuma y la respuesta que se le ha dado al Mallorca es que tienen pocas fichas profesionales en la plantilla. Sin embargo es cierto que en la posición de Morlanes hay efectivos sobrados y el centrocampista, sin ir más lejos, no jugó ni un solo minuto el pasado domingo ante el Girona. El Mallorca ha activado otras opciones porque es la segunda vez que le dan un «no», pero en este momento del mercado todo puede cambiar en cuestión de minutos.

Hoy o a más tardar mañana debería cerrarse lo de Cufré, que se va cedido al New York City con una opción de compra no obligatoria de cerca de dos millones de euros, un poco más de lo que se pagó por él al Vélez Sarsfield. En cuanto a su sustituto, hay un jugador que está en España y otro de fuera. De ahí saldrá el elegido, pero no parece que ese relevo se vaya a producir a corto plazo.

No queda otra que esperar. Al cerrarse el mercado el martes a medianoche vamos a vivir dos días frenéticos de fin de mes en los que el peligro es que alguno de los clubes de abajo de la Premier se pongan nerviosos y saquen la chequera, aunque el Mallorca, a día de hoy, está convencido de que con Cufré se cierra el capítulo de salidas salvo que algún club pague las cláusulas de Kang y Muriqi, porque por una cantidad inferior no van a abandonar la plantilla.