Un lateral izquierdo y un centrocampista organizador. Ésta es la agenda de trabajo del director deportivo del Mallorca Pablo Ortells a falta de una semana para que se cierre el mercado de fichajes, que echará el telón el martes 31 de enero a las doce de la noche. No está sencillo y el club no planea hacer grandes inversiones porque considera que tiene la plantilla bien cubierta. De momento ya ha llegado un refuerzo al equipo, el bosnio Dennis Hadžikadunić. , para ocupar la plaza de Franco Russo, que se marchó al Ludogorets búlgaro. También abandonó la plantilla el extremo Lago Júnior, que este pasado fin de semana marcó su primer gol con el Málaga.

Las dos posibles entradas serán contrarrestadas con otra salida. Tanto Ponferradina como Tenerife han pedido la cesión de Braian Cufré, que tiene asimismo una oferta del extranjero. Decidirá la voluntad del jugador, pero todo hace indicar que esta misma semana hará las maletas y se marchará porque sabe que aquí apenas va a tener protagonismo. Así se lo han dicho además.

Para sustituirle el Mallorca busca un lateral izquierdo de proyección, ya que para esta demarcación sólo cuenta con el veterano Jaume Costa, que está ofreciendo un magnífico rendimiento y que es titular indiscutible, pero que no hay que olvidar que en marzo cumplirá 35 años. Por eso la idea es traer a un jugador más joven que pueda servir para ir dándole el relevo poco a poco.

Todo esto, por supuesto, si no aparece un equipo que pague las cláusulas de Kang In Lee y Muriqi, que no parece que vaya a pasar ya a estas alturas. Ojo además, con Copete. El andaluz está llamando mucho la atención y su cláusula es de las más bajas de la plantilla. Hay cierto temor a que pueda haber sorpresas desagradables con él en este mes de enero, de ahí que se haya traído a un jugador como Hadzikadunic por si acaso.