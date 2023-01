El Mallorca no quiere perder ningún jugador importante en este mercado de invierno y la propiedad ha dado órdenes estrictas a la dirección deportiva para que en ningún caso negocie por debajo de la cláusula. Esta política va directamente dirigida a los casos de Muriqi y Kang In Lee, los dos futbolistas más cotizados de la plantilla, Con el coreano Kang se podría ser algo más condescendiente en verano, pero no en estos momentos, con la temporada llegando a su meridiano.

El club es consciente de que bastantes miembros del equipo pueden ser «tocados» en este mercado. De hecho, hace varias semanas bloqueó la cesión de Gio González al Botafogo porque cuenta con el lateral uruguayo. La intención es que sólo salgan aquellos jugadores que no cuenten para el entrenador, como pueden ser Llabrés, Lago -que está a punto de cerrar su salida al Málaga-, Cufré o incluso Grenier, pero ni uno solo de los titulares, con especial atención al meta Rajkovic, al central Raíllo, al media punta Kang In Lee y al delantero Muriqi.

El problema para el Mallorca es que tanto Kang como Muriqi tienen cláusulas que son verdaderos chollos para los equipos Premier, con una capacidad económica muy por encima de la española. El precio del coreano está un poco por debajo de los 20 millones de euros, mientras que el kosovar vale el doble. Es mucho dinero, pero nada inalcanzable para los presupuestos que se manejan en Inglaterra.

El Mallorca es consciente de que, dada la juventud y proyección de Kang, será difícil retenerle la próxima temporada ya que es un jugador llamado a acabar en un equipo grande. En este sentido el club se mostrará más comprensivo en junio siempre que se le presente una oferta que vaya en relación a la calidad del coreano, pero la opción de que se pueda marchar ahora no se contempla salvo que algún club venga y pague su cláusula, en cuyo caso poco puede hacer el Mallorca.

En cuanto a Muriqi, el jugador ha manifestado tanto de manera privada como pública su intención de, por lo menos, acabar aquí la temporada. El Mallorca confía en que así sea, aunque también es consciente de que si llega un club y le dobla el salario -actualmente está cobrando sobre los dos millones de euros- será difícil que el delantero no caiga en la tentación.