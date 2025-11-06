Vadillo: “Nuestras opciones de ganar pasan por ser nosotros mismos”

Antonio Vadillo atendió a los medios en la rueda de prensa previa a la Copa Intercontinental y quiso poner en valor lo que supone volver a disputar una cita de este nivel. El técnico del Illes Balears Palma Futsal destacó la magnitud del torneo y el esfuerzo que hay detrás de mantener ese nivel de competitividad año tras año. El técnico pone en valor la continuidad del club en la élite y asegura que la clave del éxito pasa por mantener su esencia.

“El trabajo que está haciendo Mundo do Futsal para dar al fútbol sala el lugar que merece es impresionante. Hay que agradecerles su apuesta y la organización de este torneo”, señaló el entrenador jerezano, que quiso también poner en perspectiva lo conseguido por el equipo: “Se le está dando normalidad a algo que no lo es. Es un privilegio jugar por tercer año consecutivo la final de la Intercontinental y hay que valorarlo. Es muy difícil conseguir esta continuidad, sobre todo teniendo en cuenta que cada temporada cambiamos jugadores y construimos equipos nuevos”.

Vadillo subrayó que el equipo se encuentra en un proceso de crecimiento tras los cambios en la plantilla respecto al curso anterior. “Sabemos que somos un equipo en construcción, con seis caras nuevas y un perfil diferente. Las cosas cuestan, no se hacen de un día para otro”, explicó. Aun así, el técnico se mostró satisfecho con la evolución del grupo: “En la Main Round rendimos a un grandísimo nivel, incluso por encima de lo esperado. Empiezan a verse los mecanismos y los matices del equipo que queremos ser. Estamos en el camino correcto”.

El preparador andaluz reconoció también las dificultades que supone el calendario, con más partidos que el resto de equipos de la liga y poco margen para trabajar entre ellos. “Cuando terminemos la Intercontinental llevaremos cuatro o cinco partidos más que los demás. Un equipo en construcción necesita semanas completas de entrenamiento, y nosotros no las tenemos.

Aun así, el equipo está bien físicamente, y la Main Round nos ha dado un plus de confianza y seguridad porque se empiezan a ver cosas”, apuntó.

Respecto al ambiente que se vivirá en Son Moix, Vadillo se mostró convencido de que será una de las claves de la final: “Con nuestra afición nos sentimos muy fuertes, lo vimos contra Semey. Ellos serán mil, nosotros tres mil. Tenemos que hacernos notar. Creo que el ambiente será espectacular, algo a lo que no estamos acostumbrados, pero que será muy bonito también para el fútbol sala”.

Sobre el papel de favorito, el entrenador fue claro: “Una final es una final, no hay favoritos. En un partido así intervienen muchos factores y todo se iguala”. Para Vadillo, lo esencial será mantenerse fiel al estilo del equipo: “Lo más importante es ser nosotros mismos. Lo que nos ha traído hasta aquí es nuestra identidad. Sabemos que Peñarol es un gran equipo y que nos lo pondrá muy difícil, pero nuestras opciones de ganar pasan por eso: por ser nosotros mismos, por ser el Palma”.