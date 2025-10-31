Tres violentos propalestinos detenidos en Palma por lanzar sillas contra la Policía en una manifestación
Se les imputa un delito de atentado contra agentes de la autoridad, y un segundo, de desordenes públicos
Tras ser arrestados han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración
Tres violentos propalestinos detenidos en Palma por lanzar sillas contra la Policía en una manifestación en la capital balear el pasado 2 de octubre de apoyo a la edil de Podemos Lucía Muñoz, integrante de la flotilla pro-Gaza que había sido detenida por Israel el día anterior.
Un grupo de participantes lanzó aquella tarde noche sillas, profirió insultos y empujó a los agentes, que intervinieron para evitar daños en establecimientos comerciales y organismos públicos próximos a la concentración.
A raíz de estos incidentes en el día de ayer agentes de la Policía Nacional detuvieron a una mujer, y días antes a otras dos personas, vinculadas directamente con estos incidentes.
Tras una investigación realizada por la denominada Brigada de Información de la Policía Nacional en Palma, y tras analizar los videos y testimonios de los agentes infiltrados en la concentración, se ha conseguido identificar a los tres autores materiales del lanzamiento de objetos y desórdenes públicos que tuvieron como escenario la céntrica plaza de Cort, frente a la sede del Ayuntamiento de Palma.
A los detenidos se les ha imputado un delito de atentado contra agentes de la autoridad, y un segundo de desordenes públicos, además de tener que hacer frente a los daños ocasionados en uno de los locales de la plaza. Todos ellos han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración.
La movilización, que reunió a entre 250 y 400 personas, había sido convocada en respaldo a Lucía Muñoz tras su detención en aguas internacionales por parte del Ejército israelí.
La edil formaba parte de la Global Sumud Flotilla, interceptada en la noche del miércoles junto a 44 embarcaciones y 400 activistas que días después fueron deportados a sus países de origen.
En el caso de Muñoz, no regresó a Palma hasta el 13 de octubre ya que junto a su asesora en el Ayuntamiento, Alejandra Martínez, prolongó su estancia en esta ocasión en Madrid tras pagarles el Gobierno de Sánchez su repatriación para esperar a una tercera mallorquina embarcada en la flotilla, Reyes Rigo. Pese a esta desatención de sus deberes como regidora, Muñoz ha cobrado íntegro su sueldo neto de 2.500 euros de los meses de septiembre y octubre.
Ante estas vacaciones pagadas por los palmesanos a la política municipal, ayer el alcalde de Palma, Jaime Martínez, no tuvo reparo alguno en el pleno de decirle a la cara: «Es una vividora, vive del cuento. Hace teatro. Y lo que tiene que hacer es no aprovecharse de las pesadillas de los demás, de las tragedias, de los demás y de la situación de los demás, para intentar rascar unos votos».
Temas:
- Palma de Mallorca
- Sucesos