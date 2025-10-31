Tres violentos propalestinos detenidos en Palma por lanzar sillas contra la Policía en una manifestación en la capital balear el pasado 2 de octubre de apoyo a la edil de Podemos Lucía Muñoz, integrante de la flotilla pro-Gaza que había sido detenida por Israel el día anterior.

Un grupo de participantes lanzó aquella tarde noche sillas, profirió insultos y empujó a los agentes, que intervinieron para evitar daños en establecimientos comerciales y organismos públicos próximos a la concentración.

A raíz de estos incidentes en el día de ayer agentes de la Policía Nacional detuvieron a una mujer, y días antes a otras dos personas, vinculadas directamente con estos incidentes.

Tras una investigación realizada por la denominada Brigada de Información de la Policía Nacional en Palma, y tras analizar los videos y testimonios de los agentes infiltrados en la concentración, se ha conseguido identificar a los tres autores materiales del lanzamiento de objetos y desórdenes públicos que tuvieron como escenario la céntrica plaza de Cort, frente a la sede del Ayuntamiento de Palma.

A los detenidos se les ha imputado un delito de atentado contra agentes de la autoridad, y un segundo de desordenes públicos, además de tener que hacer frente a los daños ocasionados en uno de los locales de la plaza. Todos ellos han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración.

La movilización, que reunió a entre 250 y 400 personas, había sido convocada en respaldo a Lucía Muñoz tras su detención en aguas internacionales por parte del Ejército israelí.

La edil formaba parte de la Global Sumud Flotilla, interceptada en la noche del miércoles junto a 44 embarcaciones y 400 activistas que días después fueron deportados a sus países de origen.

En el caso de Muñoz, no regresó a Palma hasta el 13 de octubre ya que junto a su asesora en el Ayuntamiento, Alejandra Martínez, prolongó su estancia en esta ocasión en Madrid tras pagarles el Gobierno de Sánchez su repatriación para esperar a una tercera mallorquina embarcada en la flotilla, Reyes Rigo. Pese a esta desatención de sus deberes como regidora, Muñoz ha cobrado íntegro su sueldo neto de 2.500 euros de los meses de septiembre y octubre.

Ante estas vacaciones pagadas por los palmesanos a la política municipal, ayer el alcalde de Palma, Jaime Martínez, no tuvo reparo alguno en el pleno de decirle a la cara: «Es una vividora, vive del cuento. Hace teatro. Y lo que tiene que hacer es no aprovecharse de las pesadillas de los demás, de las tragedias, de los demás y de la situación de los demás, para intentar rascar unos votos».