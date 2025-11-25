Ni bicarbonato ni vinagre: el suelo de tu casa va a parecer nuevo con el producto de Mercadona que está triunfando

A veces nos empeñamos en buscar trucos caseros para que el suelo recupere ese brillo que tenía el primer día. Probamos mezclas usando bicarbonato, un chorrito de vinagre, incluso combinaciones que nos recomiendan familiares pensando que funcionarán en cualquier superficie. Pero el resultado rara vez es el que esperamos y las marcas, parches o mates nunca se van y tampoco desaparecen las zonas demasiado resbaladizas así que tenemos la sensación de que estamos gastando tiempo para nada. Por suerte Mercadona viene a ayudarnos con la solución más eficaz que puedas probar para el suelo.

En los últimos meses, muchos usuarios han empezado a compartir un hallazgo bastante más simple y eficaz, para que el suelo parezca recién estrenado sin necesidad de recurrir a remedios caseros. No es un producto nuevo, pero sí está viviendo un pequeño boom en las redes sociales, porque cumple justo lo que promete y sirve para prácticamente toda la casa. Y lo mejor: cuesta 4,50 euros. Hablamos de la Cera Multisuperficies Bosque Verde de Mercadona, un básico que ha pasado de estar medio escondido entre los limpiadores del supermercado a convertirse en uno de los más valorados para renovar el aspecto del terrazo, el mármol, los laminados y hasta el parquet. Todo sin complicaciones, sin olores fuertes y con un acabado que se nota desde la primera pasada.

El suelo de tu casa va a parecer nuevo con el producto de Mercadona que arrasa

Este producto se presenta en un envase de 1 litro, fácil de manejar y con una etiqueta que ya deja claro su propósito: aportar un brillo intenso y un acabado uniforme sin necesidad de pulidoras ni tratamientos especiales. Forma parte de la línea Bosque Verde y está pensado para devolver la vida a superficies que, con el uso diario, pierden luz y se ven apagadas.

Uno de sus puntos fuertes es que sirve para casi todo: terrazo, mármol, suelos laminados y parquet. Esto lo ha convertido en una opción socorrida para quienes quieren olvidarse de tener un limpiador para cada material. Además, no deja sensación pegajosa ni restos que se acumulen con el tiempo, algo que sí ocurre con otras ceras más antiguas.

No es un producto agresivo: no raya, no ataca al material y, si se usa en la proporción adecuada, deja un resultado bastante natural. Ese equilibrio entre brillo visible y superficie no resbaladiza es precisamente lo que está haciendo que muchos lo recompren.

Así se usa para obtener el máximo brillo

No necesitas experiencia previa ni herramientas especiales. La cera está pensada para aplicarse mezclada con agua, ajustando la cantidad según el nivel de brillo que quieras conseguir.

Para un brillo suave, basta con añadir una pequeña cantidad al cubo cuando friegas de manera habitual.

Para un acabado más intenso, solo hay que aumentar un poco la dosis siguiendo la tabla de dosificación del envase.

En parquet y laminados, se recomienda una mezcla ligeramente más rebajada para mantener la naturalidad del acabado.

Una vez aplicada, se seca relativamente rápido y, cuando la superficie termina de asentarse, el suelo se ve notablemente más uniforme. No deja marcas circulares ni velos blanquecinos, que suelen ser el mayor miedo al utilizar ceras.

Ideal para revivir suelos apagados sin esfuerzo

El terrazo y el mármol suelen perder brillo con el paso del tiempo, sobre todo en zonas de mucho tránsito. Esta cera consigue que estas superficies recuperen luz sin necesidad de pasar por un pulido profesional. En laminados y parquet, en cambio, aporta un brillo más discreto pero muy agradecido, como si la superficie estuviera recién nutrida.

Quienes la usan coinciden en que la diferencia se aprecia sobre todo en estancias grandes: salones, pasillos, recibidores… lugares donde la luz refleja más el brillo del suelo. También se nota en pisos antiguos cuyo terrazo ha perdido ese efecto espejo.

Una opción económica que cunde más de lo esperado

La botella de 1 litro cuesta 4,50 euros, un precio que la convierte en una alternativa accesible comparada con otros productos del mercado especializados en brillo y protección de suelos. Dado que se utiliza diluida, da para varias semanas, o incluso meses, según el tamaño de la vivienda y la frecuencia de uso.

Mercadona mantiene este producto en su línea fija, por lo que es fácil encontrarlo sin depender de promociones o ediciones limitadas. Y, aunque no es una novedad, sí está viviendo una segunda vida gracias a que cada vez más personas comparten resultados reales en redes sociales.

Ahora ya lo sabes, si buscas algo más fiable que los remedios caseros y menos agresivo que una cera tradicional, esta opción de Mercadona puede ser justo lo que necesitas. Funciona para diferentes tipos de suelo, deja un acabado cuidado y uniforme, y no requiere esfuerzo extra. Basta con mezclar, aplicar y dejar secar. Al final, lo que está haciendo que triunfe es precisamente lo sencillo: un producto económico, fácil de usar y con un efecto inmediato que se nota sin necesidad de hacer inventos. Para quienes quieren que el suelo parezca recién puesto sin gastar demasiado, esta cera se ha convertido en un pequeño salvavidas doméstico.