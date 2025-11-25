Vadillo: “Tenemos que ser nosotros mismos y salir a ganar el partido”

El Illes Balears Palma Futsal ya piensa en la ida de los octavos de final ante el Hit Kyiv, un rival duro, disciplinado y al que el equipo ya conoce. Antonio Vadillo lo recuerda de entrada: hace dos temporadas se midieron en Son Moix, en una Elite Round durísima, y los mallorquines no fueron capaces de ganarles. “Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival muy duro”, señala el técnico, que subraya que, aunque los dos equipos han cambiado, la esencia del vigente campeón ucraniano es la misma: “Es un equipo muy disciplinado tácticamente, muy correcto, fuerte en los duelos individuales y con un portero especialmente destacado”.

Ese portero, explica Vadillo, es un arma clave en su juego. “Basan mucho su juego en la incorporación del portero, con un gran saque. A partir de ahí tenemos que estar muy concentrados”. La concentración será vital también por otro motivo: el partido no se juega en Ucrania, sino en Hungría, en cancha neutral, por la situación del país rival. Un desplazamiento complejo que condiciona la preparación.

Pero el gran cambio está en el formato. Desaparece la Elite Round y llega una eliminatoria pura: 80 minutos, ida y vuelta. Vadillo reconoce que él mismo tuvo que “cambiar el chip” después del partido ante ElPozo. Durante los primeros días dudaba de cómo enfocar la eliminatoria: si ser más prudentes o ir con todo. La conclusión llegó pronto. “Al final tenemos que ser nosotros mismos, ir a ganar el partido. Sin volvernos locos porque sabemos que habrá otros cuarenta minutos en casa, pero nuestra intención tiene que ser ir a por el partido”.

El técnico insiste en que este nuevo sistema hará la competición más abierta: “Creo que así se enriquece mucho más. Intuyo que va a haber más sorpresas. En España somos muy dados a descatalogar el fútbol sala del resto de países y ahora veremos realmente la dificultad que tiene ganar a ciertos equipos del Este, que siempre son muy competitivos”. Vadillo recuerda que Ucrania perdió una semifinal de Mundial contra Brasil a falta de un minuto, y que el Hit Kyiv cuenta con seis internacionales. “Es un equipo de renombre”, remarca, y cree que este formato aumentará el atractivo de la competición.

En cualquier caso, el Illes Balears Palma Futsal tendrá un aliado esencial: la vuelta en Son Moix. “Es un punto a nuestro favor”, admite. El Hit Kyiv jugará como local lejos de su casa por las circunstancias conocidas, mientras que el Palma cerrará la eliminatoria ante los suyos. “Tener la vuelta en casa siempre te da ese margen. Llegas con más datos, conoces mejor al rival y tienes a tu afición”.