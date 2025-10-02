Sólo 250 personas dan su apoyo en Palma a la edil podemita de la flotilla pro-Gaza en su ciudad natal

Sólo 250 personas, según fuentes policiales, dan su apoyo en Palma a la edil podemita de la flotilla pro-Gaza Lucía Muñoz, en la que es su ciudad natal. Una concentración celebrada a las 19:00 horas en la céntrica plaza de Cort de la capital balear convocada para expresar su apoyo a la concejala y manifestar el rechazo a su detención por Israel.

Tras cuatro semanas de travesía y constantes provocaciones, finalmente Israel decidió la noche del pasado miércoles interceptar «de manera segura» y «sin incidentes» los barcos de la flotilla pro-Gaza, entre los que se encuentra la única concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz. En total el ejercito israelí ha abordado 44 embarcaciones en total y apresado a 400 personas que serán repatriadas a sus países de origen.

La concentración de Palma se produce después de que las formaciones de izquierda, en especial Podemos Baleares, haya animado a lo largo de la jornada de hoy a la ciudadanía a mostrar un «rechazo firme al genocidio» contra el pueblo palestino y exigir al Gobierno de España que proteja la Global Sumud Flotilla y reclame a Israel el retorno inmediato de los activistas.

De hecho ha sido el Ministerio de Exteriores de Israel el que ha informado que todos se encuentran bien y que se dirigen «sanos y salvos a Israel» donde comenzaran sus trámites de deportación a Europa.

«Convocamos a todos, una vez más, a manifestarnos en contra del genocidio ya demostrar la solidaridad con el pueblo palestino y con todas aquellas personas que se han y se están arriesgando, plantando cara a la barbarie», afirmaban en redes los convocantes aunque como se ha podido comprobar a las 19:00 horas con escaso éxito.

La concentración también ha sido un llamamiento a «protestar contra unas autoridades instaladas en las instituciones que rehúsan condenar el secuestro ilegal perpetrado por el Estado de Israel», con el añadido de que entre las activistas detenidas se encuentra la regidora palmesana Muñoz, que lleva un mes alejada de la actividad política municipal para la que fue elegida.

Pese al mes de vacaciones que lleva la concejala, cobrará íntegro su sueldo de septiembre que ronda los 3.000 euros netos, dependiendo de las retención de Hacienda.

Hay que recordar que han sido los propios integrantes de la flotilla quienes se han puesto en peligro, desoyendo las recomendaciones de los dos únicos gobiernos que les han ofrecido escolta de la Armada, España e Italia.

Israel sostiene que tiene derecho a interceptar este tipo de barcos en virtud de esa zona de exclusión impuesta frente a la Franja por razones de seguridad, si bien los activistas han recalcado que no puede actuar en aguas internacionales o en aguas que quedarían bajo jurisdicción palestina.

La concentración se enmarca dentro de las movilizaciones que en diferentes ciudades se están organizando en respuesta a lo sucedido, con el objetivo de presionar a la comunidad internacional para que actúe frente a lo que califican como una vulneración del derecho internacional.