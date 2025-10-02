Manifestantes propalestinos lanzan sillas a la Policía en una concentración a favor de la flotilla en Palma

Palma ha sido escenario este jueves de graves disturbios durante una concentración de apoyo a la edil de Podemos Lucía Muñoz, integrante de la flotilla pro-Gaza. La protesta, celebrada en la plaza de Cort, sede del Ayuntamiento de Palma, derivó en enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional y la Policía Local.

Un grupo de participantes lanzó sillas, profirió insultos y empujó a los agentes, que intervinieron para evitar daños en locales y organismos públicos próximos a la concentración. Los disturbios, según fuentes policiales, se produjeron mientras los manifestantes coreaban consignas como Boicot a Israel y mantenían una actitud hostil contra las fuerzas de seguridad.

La movilización, que reunió a entre 250 y 400 personas, había sido convocada en respaldo a Lucía Muñoz tras su detención en aguas internacionales por parte del Ejército israelí. La edil formaba parte de la Global Sumud Flotilla, interceptada en la noche del miércoles junto a 44 embarcaciones y 400 activistas que, según Israel, serán deportados a sus países de origen.

El Ministerio de Exteriores israelí confirmó que todos los retenidos «se encuentran bien» y serán trasladados «sanos y salvos» a Israel, donde comenzarán los trámites de repatriación hacia Europa.

«Convocamos a todos, una vez más, a manifestarnos en contra del genocidio y a demostrar la solidaridad con el pueblo palestino y con todas aquellas personas que se han y se están arriesgando, plantando cara a la barbarie», afirmaban en redes los convocantes.

La concentración también ha sido un llamamiento a «protestar contra unas autoridades instaladas en las instituciones que rehúsan condenar el secuestro ilegal perpetrado por el Estado de Israel», con el añadido de que entre las activistas detenidas se encuentra la regidora palmesana Lucía Muñoz, que lleva un mes alejada de la actividad política municipal para la que fue elegida.

Pese al mes de vacaciones que lleva la concejala podemita, cobrará íntegro su sueldo de septiembre que ronda los 3.000 euros netos, dependiendo de las retención de Hacienda.

Hay que recordar que han sido los propios integrantes de la flotilla quienes se han puesto en peligro, desoyendo las recomendaciones de los dos únicos Gobiernos que les han ofrecido escolta de la Armada, España e Italia.

Israel sostiene que tiene derecho a interceptar este tipo de barcos en virtud de esa zona de exclusión impuesta frente a la Franja por razones de seguridad, si bien los activistas han recalcado que no puede actuar en aguas internacionales o en aguas que quedarían bajo jurisdicción palestina.

La concentración se ha enmarcado dentro de las movilizaciones que en diferentes ciudades se están organizando en respuesta a lo sucedido, con el objetivo de presionar a la comunidad internacional para que actúe frente a lo que califican como una vulneración del derecho internacional.