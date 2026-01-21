El terror de los comercios de Mallorca: 6.000 euros robados y huida a toda velocidad con un coche de lujo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 51 años de edad como presunto autor de una serie de robos con fuerza cometidos en distintos establecimientos comerciales de las localidades mallorquinas de Andratx y Peguera. Según fuentes oficiales, el arrestado habría perpetrado hasta siete robos en diferentes comercios, logrando hacerse con un botín total que asciende a unos 6.000 euros.

Los hechos se produjeron a lo largo de varias semanas y llamaron la atención por el modus operandi empleado, que resultó especialmente efectivo. El ahora detenido actuaba siempre en horario nocturno, aprovechando que los locales se encontraban cerrados y sin presencia de personal en su interior.

Una vez seleccionado el establecimiento, el presunto ladrón forzaba el acceso fracturando los cristales de las puertas con algún objeto contundente o, en otros casos, realizando cortes de grandes dimensiones en los toldos exteriores. De este modo, lograba acceder al interior de los comercios y sustraer la recaudación que encontraba en el interior.

Tras cometer los robos y hacerse con el dinero, el autor huía rápidamente del lugar a gran velocidad utilizando un vehículo de alta gama, lo que dificultó inicialmente su identificación y localización.

Ante estos hechos, los propietarios de los establecimientos afectados fueron presentando las correspondientes denuncias en las últimas semanas, lo que permitió a la Guardia Civil iniciar una investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.

Como resultado de las pesquisas llevadas a cabo, los agentes lograron identificar al sospechoso, un hombre de 51 años residente en la localidad de Peguera. Finalmente, fue arrestado el pasado miércoles como supuesto autor de siete delitos de robo con fuerza. Tras su detención, la autoridad judicial ha decretado para el investigado una orden de alejamiento de la isla de Mallorca.