Tarde de furia en Palma: un conductor borracho golpea 15 coches con una furgoneta de alquiler y se da a la fuga

Una auténtica tarde de caos y sobresalto sacudió este domingo la barriada palmesana de Son Oliva. Al volante de una camioneta de alquiler, un conductor que iba bajo los efectos del alcohol desató una estela de destrucción a gran velocidad al chocar con hasta 15 vehículos aparcados. Pese a su intento de darse a la fuga, la Policía Local de Palma logró localizarlo e interceptarlo gracias a la inmediata colaboración de la empresa arrendadora y al material gráfico aportado por los propios vecinos.

El suceso se desencadenó durante la tarde del domingo 8 de noviembre. En cuestión de escasos minutos, la centralita del cuerpo policial colapsó ante una avalancha de llamadas de residentes en pánico. Las alertas señalaban a un vehículo que avanzaba sin control por la calle Pablo Sarasate, arrollando todo cuanto encontraba a su paso. Los testigos, alarmados por la peligrosidad de la escena, grabaron vídeos y tomaron fotografías del coche implicado mientras contemplaban cómo se estrellaba reiteradamente contra los turismos estacionados.

Lejos de aminorar o frenar tras las primeras colisiones, el conductor redobló la marcha y enfiló hacia la calle Eusebio Estada. Allí continuó la secuencia de impactos contra más automóviles aparcados. La extrema velocidad y el evidente riesgo de las maniobras frustraron cualquier intento vecinal por detenerlo, permitiendo que el individuo se diera a la fuga sin preocuparse por los cuantiosos destrozos materiales.

El operativo policial no tardó en desplegarse. Diversas patrullas peinaron las inmediaciones en busca del vehículo fugado mientras iniciaban el recuento de los daños. En una primera inspección entre Pablo Sarasate y las calles aledañas, los agentes contabilizaron al menos una quincena de turismos golpeados.

Con todo, las autoridades advierten de que la cifra definitiva de afectados podría ser significativamente mayor, dado que aún se desconoce el trazado exacto de su recorrido y podrían aparecer nuevos coches dañados en otros puntos de la ciudad.

El desenlace del caso llegó de la mano de la propia compañía de alquiler. Poco después de los incidentes, la empresa dio la voz de alarma a la Policía Local al percatarse del calamitoso estado en el que un cliente acababa de devolver una de sus furgonetas: la carrocería presentaba múltiples abolladuras y roturas plenamente compatibles con siniestros de tráfico recientes.

Esa llamada encajó a la perfección con las matrículas y detalles recogidos en las imágenes que los testigos habían facilitado a los investigadores. Varias patrullas acudieron de inmediato a la sede de la compañía, donde localizaron al sospechoso y confirmaron su relación directa con los destrozos. Al practicarle el preceptivo control de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado positivo.