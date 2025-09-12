Sorprenden a un hombre con más de un kilo de cocaína oculto en su vehículo en el puerto de Alcúdia

La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido a un hombre, español de 33 años, al sorprenderlo con más de un kilo de cocaína oculto en su vehículo en el puerto de Alcúdia. Está acusado de un delito de tráfico de drogas.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, en el marco de la operación Tebal varios agentes de diferentes unidades de la Guardia Civil de Baleares y funcionarios de la Agencia Tributaria ha realizado de forma intensiva y aleatoria controles fiscales dentro del territorio aduanero en el puerto de Alcúdia, durante el desembarque de un buque de línea regular con trayecto Barcelona-Alcúdia.

Una vez atracado el ferry, los agentes han procedido a la verificación e inspección de los vehículos que iban saliendo del barco. En ese momento se inició la inspección tanto por el exterior como por el interior de un vehículo por parte de los agentes y el perro detector de drogas.

Ya en el interior, el can del Servicio Cinológico mostró un marcado interés en una zona determinada del coche. Los agentes realizaron un reconocimiento manual y hallaron una tableta de droga de gran tamaño, oculta bajo el asiento, que arrojó un peso de 1,12 kilos brutos y dio positivo en cocaína.

Por ello, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.