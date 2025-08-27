La Guardia Civil investiga a una mujer por atropellar a dos peatones en Palmanova y darse a la fuga

La Guardia Civil ha investigado a una mujer por supuestamente atropellar a dos peatones, quienes resultaron heridos de gravedad, cuando cruzaban por un paso de cebra en Palmanova y después darse a la fuga.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio, momento en el que los agentes iniciaron unas pesquisas que se han prolongado durante más de un mes debido a la ausencia de testigos directos y a los datos contradictorios sobre el vehículo que fueron recopilando.

Gracias al análisis de las diferentes cámaras de seguridad cercanas al lugar del atropello y al exhaustivo estudio realizado por los especialistas de la Agrupación de Tráfico se pudo acotar la búsqueda y finalmente dar con el coche implicado y su conductora.

Se trata de una mujer de 64 años y residente en Mallorca, que ha sido investigada como supuesta autora de un delito de abandono del lugar del accidente.

Desde el Instituto Armado han recordado que, en caso de accidente, la ley obliga a detenerse, señalizar y socorrer a las víctimas. El incumplimiento de esta obligación constituye un delito de omisión del deber de socorro o de abandono del lugar del accidente, que pueden conllevar penas de prisión y la retirada del permiso de conducir.