El Sofía, ejemplo de éxito en el Yacht Racing Forum 2025

El Yacht Racing Forum, reunión anual de los principales actores de la vela de competición internacional, incluyó en su edición 2025 al Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels como ejemplo en la organización de regatas internacionales de máximo nivel. En representación del Sofía, Ferrán Muniesa participó como ponente en el panel “Éxito en la gestión de eventos”.

Desde su creación en 2008, el Yacht Racing Forum es el punto de reunión anual para las principales marcas, eventos, clubes, federaciones, periodistas y proyectos de la vela de competición internacional. Un intenso ciclo de conferencias, mesas redondas y reuniones que durante dos jornadas repasa el presente y futuro del sector. En su 15ª edición, reunió en Ámsterdam a cerca de 250 delegados de 26 países los días 20 y 21 de noviembre.

Entre el extenso programa del evento, la jornada inaugural contó con el panel “Éxito en la gestión de eventos: casos prácticos y resultados tangibles”, con participación del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels. El Sofía estuvo representado por Ferrán Muniesa, gerente del Club Nàutic Arenal, que participó en la ponencia junto a Jeremy Wilton, director general del Royal Ocean Racing Club (RORC); Stratis Andreadis, director de regata en el Yacht Club of Greece (YCG); Alexandra Rickham, responsable de sostenibilidad de World Sailing; y Giorgio Benussi, secretario general del Yacht Club Costa Smeralda (YCCS).

La doble campeona olímpica Shirley Robertson, moderadora del panel y competidora del Sofía en múltiples ocasiones, presentó a la regata mallorquina como “probablemente el evento olímpico de mayor éxito” y se interesó por los ingredientes de ese éxito. Ferrán Muniesa explicó que: “Escuchar es muy importante: a los regatistas, a los entrenadores, a los MNAs,… Para recopilar toda la información posible para mejorar la experiencia de los participantes. Muchos países utilizan nuestro evento para hacer sus selecciones para los Juegos, y es importante poner todos los recursos, escuchar las críticas y ver cómo podemos seguir mejorando. Y es clave mantener una buena conexión con tu comunidad local: que los miembros del clubes están contentos y que los organismos locales y la gente de Mallorca se sientan identificados. Mallorca se ha convertido en un muy buen lugar de entrenamiento desde principios de marzo, y en los últimos años se reúnen entre 850 y 900 barcos, alrededor de 1300 regatistas de la comunidad olímpica, y alrededor de 60 países. Son grandes números”.

En el transcurso de la conferencia, Muniesa puso el foco en la importancia de elevar el protagonismo de los deportistas para que sean más conocidos por el público: “A medida que se aproxima el año olímpico, los regatistas tienen más presión y la prensa muestra más interés. Lo que debemos mejorar es cómo compartir sus historias durante los cuatro años del ciclo. Por ello estamos creando junto a otros cuatro eventos el Sailing Grand Slam, porque sentimos que debemos incrementar la visibilidad de los regatistas, y por ello queremos establecer una estrategia común para incrementar el valor de los deportistas”.

También participó como ponente del Yacht Racing Forum la responsable de redes sociales del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels, Julia Castro. Compartió escenario con expertos de la comunicación bajo el panel “Revisión de medios: ¿quién ganó la carrera de la prensa escrita, la televisión y los clics en 2025, cómo y por qué?”.

Tras la ponencia, los representantes del Sofía tuvieron la oportunidad de escuchar a otros grandes actores del mundo de la vela, como Sir Russell Coutts (director general de SailGP), David Graham (director ejecutivo de World Sailing) o Peter Rusch (director de comunicación de The Ocean Race), descubrir las tendencias y debatir con el resto de participantes, confirmando la condición del Yacht Racing Forum como el mejor evento para relaciones B2B en el sector.