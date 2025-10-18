Sevilla-Mallorca: ¿a la quinta va la vencida?

¿A la quinta irá la vencida? El Mallorca afronta un nuevo desplazamiento con la intención de romper el mal fario de los cuatro precedentes, en los que perdió por la mínima. No será fácil porque se va a encontrar a un Sevilla en estado de gracia tras haber goleado al FC Barcelona, pero Arrasate tiene claro que hay que puntuar ya lejos de Son Moix si no se quiere incrementar los problemas en la clasificación,

El catalán Virgili se perfila como la gran novedad en el once inicial tras haber vuelto subido en una nube del Mundial sub20, en el que tuvo una gran actuación. Virgili sería el acompañante en ataque de Muriqi, mientras que la duda es si juega Pablo Torre o si Arrasate opta por Omar Mascarell o incluso por defensa de cinco. Es baja de última hora Lato, que se cayó de la convocatoria por problemas musculares, lo que le abre las puertas de la titularidad a Mojica, al que el entrenador planeaba dar descanso.

Por su parte, la primera plantilla del Sevilla FC completó en la tarde de ayer viernes su última sesión de trabajo de la semana, la primera en la que el técnico Matías Almeyda pudo contar con todos los internacionales sobre el césped. Y es que aunque trabajó este jueves en el gimnasio, Akor Adams no llegó a tiempo para la sesión grupal de vuelta de su participación con Nigeria.

Totalmente metido en los últimos detalles de la preparación del duelo ante el Mallorca y tras comparecer ante los medios este mediodía, el técnico argentino no pudo tener a su disposición a Nianzou ni Alfon, que no han llegado a tiempo para este encuentro.

Pita el catalán García Verdura, con el debutante Gálvez Rascón en el VAR y en el Pizjuán están convencidos de que van a asistir a otra demostración de que su equipo vuelve a ser competitivo. Del Mallorca depende impedirlo, salvo que quiera seguir aposentado en la última posición de la clasificación.

Alineaciones probables

Sevilla: Odysseas, Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo, Agoumé, Batista, Sow, Alexis Sánchez, Vargas e Isaac Romero.

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Lato, Morlanes, Samú Costa, Sergi Darder, Pablo Torre, Virgili y Muriqi.

Árbitros: García Verdura (campo) y Gálvez Rascón (VAR).

Estadio: Sánchez Pizjuán, 14.00 horas.