Jagoba Arrasate: «Ya toca puntuar fuera de casa»

«Ya toca puntuar fuera de casa», ha reconocido hoy Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará mañana en el estadio Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, y en el que buscará su primer resultado positivo de la temporada fuera de Son Moix tras cuatro derrotas por la mínima en los campos de Real Madrid, Espanyol, Real Sociedad y Athletic de Bilbao.

«Hemos estado a punto en un par de ocasiones, pero por lo que sea se nos ha escapado incluso después de haber remontado, como ante el Espanyol y ante el Athletic. Debemos aprender de esas lecciones y aplicárnoslas», ha añadido el técnico vasco, que presenta la tercera mayor relación de derrotas en el año 2025, tal y como ha contado hoy OKBALEARES.

Arrasate dejó claro que el Mallorca se va a encontrar a un Sevilla «con la moral por las nubes» tras haber goleado al Barcelona, por lo que el partido «será con toda seguridad muy complicado». «Ya vimos ante el Barcelona de lo que es capaz el Sevilla, tenemos que saber utilizar nuestras armas si queremos tener opciones en el encuentro».

«Ves un equipo muy valiente, muy ganador, con una forma muy peculiar de defender y con un entrenador que está demostrando su gran calidad. Están en su mejor momento, pero lo que tenemos que hacer es poner el listón muy alto», insistió el entrenador, que sobre los lesionados adelantó que tanto Kumbulla como Asano «están haciendo trabajo de campo, así que les esperamos pronto».

«Cuando estás en una situación como la nuestra lo que quieres es competir», admitió el técnico, que se mostró satisfecho por la vuelta de Virgili: «Ha sido una gran experiencia para él, queremos aprovechar el estado de confianza en el que se encuentra ahora, porque está claro que ha vuelto muy reforzado».

«Estamos concienciados y responsabilizados de que este próximo tramo de partido es muy importante. Es el momento de dar un paso al frente», dijo para finalizar Arrasate.