El regionalismo mallorquín se une y se lanza a por el votante del PP: «En Mallorca no cabe nadie más»

El regionalismo clásico mallorquín que había optado por quedar fuera de opciones como el PP se ha unido en la coalición ‘Per Mallorca’. Se han presentado este viernes y lo hacen marcando objetivos: «En Mallorca no cabe nadie más» ante problemas como el demográfico y la inmigración desbordada. Claramente van, sin mencionarlo, a por el voto del Partido Popular.

El PI y SOM Mallorca han presentado su coalición, Per Mallorca, a través de la que intentarán unir a todo el mallorquinismo político de cara a las próximas elecciones, previstas para 2027, y gobernar la isla.

«Ha llegado la hora de recuperar el terreno perdido», han subrayado en la presentación del acto, que se ha celebrado este viernes en el Estudi General Lul·Lià de Palma.

Los presidentes de El PI y de SOM Mallorca, Tolo Gili y Joan Lladó, respectivamente, han reivindicado la colación como «un movimiento más que un partido político» y que podrá Mallorca en el centro y por delante de cualquier otra cuestión.

«Yo hasta ahora era un mallorquín moderado, tranquilo y conformista, hoy me declaro radicalmente mallorquín», ha dicho Gili, quien ha subrayado que la coalición no busca pactos sino mayorías para gobernar en cada municipio, en los consells y en el Govern balear. Además, aspiran a llegar al Congreso de los Diputados.

Desde SOM Mallorca, su presidente ha cargado contra las políticas de los partidos de izquierda y también de PP y Vox que, a su criterio, participan en el «deterioro de la identidad y de la calidad de vida» de la isla.

El coordinador de la coalición, Joan Serra, ha remarcado que se trata de un proyecto político transversal nacido para defender los derechos de los residentes en la isla. «Nos intentarán situar a derecha e izquierda porque nadie nos quiere compitiendo dentro de su espacio electoral», ha apuntado.

Igualmente, ha apuntado a la necesidad de impulsar un cambio del modelo económico y ha situado el crecimiento poblacional como uno de los retos principales. «En Mallorca no cabe nadie más», ha subrayado.

Al final del acto, los presidentes de los partidos han firmado el manifiesto fundacional y han presentado la imagen corporativa de la coalición. La presentación ha finalizado con La Balanguera.