El PSOE de Armengol rechaza el descuento de residente para familias separadas aprobado por Vox, PP y Sumar

El PSOE aún dirigido en Baleares por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, rechaza extender el descuento de residente a familias separadas, una iniciativa aprobada por Vox, PP y Sumar en el Congreso de los Diputados.

Una Proposición no de Ley presentada por el diputado nacional de Vox por Baleares, Jorge Campos, destinada a extender las bonificaciones al transporte aéreo y marítimo a familias en situación de separación o divorcio y a personas con ascendientes dependientes en territorios extrapeninsulares.

La iniciativa permitirá que padres no custodios, menores y familiares de personas dependientes no sean penalizados por el lugar de residencia, garantizando así el mantenimiento de los vínculos familiares y eliminando un agravio comparativo que afecta especialmente a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

La propuesta aprobada insta al Gobierno a modificar la normativa para que las bonificaciones del 75% se apliquen también a padres no custodios o con custodia compartida que deban viajar a los territorios extrapeninsulares para cumplir con el régimen de visitas. También a menores que tengan que desplazarse para visitar al progenitor residente en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla y, finalmente, a personas no residentes con ascendientes dependientes en dichos territorios.

Vox destaca que estas medidas son imprescindibles para asegurar que las familias no pierdan derechos por motivos geográficos y para evitar que el vínculo familiar se vea perjudicado por la carga económica del transporte.

Campos ha celebrado la aprobación de la propuesta, recordando que «las familias no pueden seguir siendo víctimas de una legislación pensada de espaldas a su realidad». El diputado ha subrayado que el Estado debe proteger las relaciones paternofiliales y ofrecer condiciones que fortalezcan los hogares, especialmente en territorios insulares donde la movilidad es limitada y costosa.

A su vez, Vox denuncia la hipocresía del PSOE de Francina Armengol, cuyos diputados baleares Pepe Mercadal Baquero y Milena Herrera García han votado en contra de una propuesta que beneficia directamente a miles de familias de las Islas.

Para Campos, «Armengol y sus diputados han decidido darle la espalda a las familias de Baleares. Mientras presumen de políticas sociales, se oponen a una medida justa, necesaria y que no entiende de ideologías».

«El PSOE de Armengol asoma la patita en contra del descuento de residente. A los retrasos en el pago a las aerolíneas por parte del Estado, ahora se une la votación en contra de en estos supuestos, incluso proponiendo en la comisión del Congreso que sea la comunidad autónoma quien pague el descuento de residente».

Vox recuerda que esta ampliación de bonificaciones no supone privilegios, sino equiparar derechos y eliminar desigualdades fruto de situaciones familiares complejas.

