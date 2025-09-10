El Govern negará ayudas a quien no lleve tres años en las islas para evitar el efecto llamada a inmigrantes

PP y Vox exigirán un mínimo de años de residencia en Baleares para acceder a ayudas sociales como prestaciones por emancipación o a la Renta Social Garantizada. Este es el primer compromiso del Ejecutivo balear, que tiene objetivo frenar el «efecto llamada» de inmigrantes ilegales.

Hasta ahora, este requisito residencial sólo se exigía para la adquisición de una vivienda social. El Govern pedía a los demandantes un mínimo de cinco años y ahora se extenderá esta exigencia a otras prestaciones sociales.

La nueva consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha considerado que se está produciendo un «efecto llamada» en la gestión de «algunas ayudas» que, a su parecer, «generan una falsa percepción de cobertura social a todo aquello que llega» a Baleares.

Así lo ha dicho Fernández en la sesión de control al Govern del pleno de este martes, su primero como consellera, tras ser preguntada por los diputados de Vox por inmigración y menores migrantes no acompañados.

La consellera ha asegurado que el Govern tiene la «obligación de no contribuir» a la situación de emergencia migratoria en las Islas y, por ello, ha recordado, el Ejecutivo acordó con Vox un mínimo de residencia legal para las prestaciones de emancipación y renta social garantizada. «Eso es lo que vamos a hacer», ha añadido.

Igualmente, ha arremetido contra la política migratoria del Gobierno de España, subrayando que «mientras el Govern hace todo lo que está en su mano» para hacer frente a la crisis migratoria, el Estado muestra una «total y absoluta dejadez de funciones».

«Los que llaman racistas al Govern son los que desmantelan servicios de extranjería, deniegan la contingencia migratoria, no luchan contra las mafias que trafican con personas y miran hacia otro lado», ha aseverado, agregando que «eso si es racismo».

Por otro lado, la diputada de Vox Patricia de las Heras ha acusado al Govern de «falta de responsabilidad» al considerar que el Ejecutivo de Marga Prohens se «escuda» en que la competencia de los menores es de los consells insulares.

Así lo ha dicho De las Heras tras preguntar por los centros de acogida de menores y que la consellera haya delegado la pregunta a las instituciones insulares. «Mienten, la competencia es del Govern, que es el que decide que sea de los consells», ha dicho la diputada.

Con todo, Fernández ha considerado que Vox «se equivoca en dirigir las críticas» y ha reiterado que Baleares «no puede acoger a más menores». Además, ha insistido en que el Govern seguirá «todas las vías legales necesarias» para que no se aplique en las Islas el reparto de menores no acompañados de otras comunidades.