El Parlament balear aprueba una iniciativa para eliminar ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular. Se trata de una Proposición no de Ley (PNL) defendida por el grupo Vox y apoyada parcialmente por el PP y muy criticada por los partidos de izquierda. PSOE, Més y Podemos han acusado al PP y Vox de racismo y aporofobia. En concreto, se ha aprobado que en las próximas convocatorias de ayudas, establecidas o gestionadas por la Administración balear, entidades autónomas dependientes de la misma o entidades de derecho público dependientes, se exija para su concesión que el beneficiario ostente la residencia legal en vigor en Baleares.

La iniciativa aprobada también establece que se realicen las modificaciones normativas para garantizar que los servicios sociales y las prestaciones sociales de carácter económico de las Islas sean destinados en exclusiva a personas que acrediten su residencia legal en vigor en las Islas, entre otras medidas.

La propuesta de Vox se ha aprobado parcialmente dado que no ha prosperado el punto por el que se instaba al Govern a realizar la modificación de la normativa necesaria para que los inmigrantes en situación irregular no puedan empadronarse, ni tampoco los inmigrantes en situación de estancia, e instar al Gobierno de España a modificar la normativa de la Ley y del Reglamento de Extranjería para eliminar el arraigo como forma de regularización de la residencia ilegal en el país.

El encargado de defender la PNL ha sido el diputado de Vox Sergio Rodríguez, quien ha advertido que «el mundo occidental está abocado a un suicidio colectivo» por, en su opinión, «un invierno demográfico causado por el materialismo y egoísmo» de quienes viven en este.

Por este motivo, y a pesar de que les puedan acusar de «racismo», cuando «no es así, porque no importa el color de piel que tenga cada uno, lo que importa es que vienen aquí con una religión, con unas ideas, sin 1400 años de evolución», ha pedido a los diputados del PP «defender las ideas, los valores y los principios» de este mundo occidental frente a la «hipocresía constante» de la izquierda que «defiende el Estado palestino, a sus aliados el Estado iraní» a pesar de que «esos cuelgan a los homosexuales de las grúas» o del trato que dan los países islámicos a la mujer.

Por su parte, la diputada del PP Cristina Gil ha opinado que la política de inmigración del Gobierno de España es «errática» y frente a ella ha defendido el proyecto «claro y coherente» de los ‘populares’, que defienden «una inmigración legal, ordenada, orientada al mercado laboral y que busque la integración».

Al respecto, y tras acusar a los socialistas de «buenismo y de doble moral» ha recordado a los diputados de Vox que la inmigración «es un drama humanitario» y, por tanto, lo que hay que hacer, y donde les encontraran es poniendo «en marcha políticas eficaces que compatibilicen, por un lado, la firmeza en la defensa de la frontera y por otro, el trato humanitario al inmigrante víctima de mafias».

El diputado del PSIB-PSOE Omar Lamín ha sido el primero de la oposición en intervenir y acusar al PP de «blanquear a Vox» así como también de «cobardía» y de «aporofobia». Además, el socialista ha recordado a los populares quien fue Alpha Pam, un inmigrante que murió «por su inoperancia y mala gestión» y, por tanto, «es la consecuencia más directa de sus políticas inhumanas».

Més acusa a PP y Vox de «supremacismo»

En la misma línea, la diputado de Més per Mallorca Marta Carrió ha acusado tanto a PP como a Vox de «supremacismo» que, ha recordado, «es la característica común de cualquier fascista». Para Carrió, la PNL de Vox es una iniciativa «racista, xenófoba, clasista, inhumana, indecente, que no tiene cabida en el espacio democrático» y, según ha apuntado, esta «no aparece porque sí, si no porque forma parte de los acuerdos de gobernabilidad del PP con Vox y porque le dan alas al odio y a las políticas de odio».

Finalmente, la diputada de Més per Menorca-Grupo Mixto Joana Gomila ha lamentado tener que volver a debatir en el Parlament las «derivas de Vox en contra de las personas migradas en situación administrativa irregular». «Tener que escuchar las barbaridades que dicen el señor Rodríguez, de Vox, hacen que se estremezca mi piel por su incitación a la odio, por su racismo y por su cinismo pero me preocupa todavía más el PP por dar apoyo a estas barbaridades», ha concluido la menorquinista.