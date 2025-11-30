Palma se blinda: 200 mujeres se forman en un curso récord de defensa personal para frenar la violencia

Este sábado, la capital balear se convirtió en el epicentro de la autoprotección femenina gracias a un curso intensivo de defensa personal que reunió a más de 200 mujeres en una jornada histórica para la seguridad y muy especialmente para el empoderamiento en Baleares. El evento, organizado por los sindicatos AUGC, de la Guardia Civil y SUP, de la Policía Nacional, volvió a demostrar por qué se ha consolidado como una de las iniciativas de referencia en defensa personal femenina del archipiélago.

Con un enfoque totalmente práctico, social y preventivo, la formación ofreció herramientas reales para que las participantes pudieran reaccionar, evitar y gestionar situaciones de riesgo en la vida cotidiana, rompiendo mitos y fortaleciendo la confianza personal.

La instrucción estuvo a cargo de profesionales de la Federació Balear de Lucha, especialistas en autoprotección y seguridad personal. Entre ellos destacó el instructor principal, José Antonio Nieto, conocido popularmente como Primo, considerado el vigilante más famoso de España y figura clave en la difusión de técnicas eficaces de defensa para mujeres.

Desde la organización remarcaron que esta formación no pretende generar alarma, sino justo lo contrario: «Buscamos prevención, empoderamiento y seguridad para ellas», apuntaba Jacinto Lashuertas, responsable de formación del sindicato SUP en Baleares.

Con una participación abrumadora y una demanda creciente, el curso reafirma que Palma avanza con paso firme hacia una sociedad más consciente, más preparada y, sobre todo, más segura para las mujeres. Durante la jornada, realizada en el antiguo parque de Bomberos del polígono de Son Castelló, cedido de forma altruista para la ocasión por la Fundación Asima, todas las asistentes participaron en sorteos y se llevaron regalos. Entre ellos, camisetas policiales y tratamientos en la clínica de medicina estética Frisia de Palma. También estuvieron presente la Fundación SOM (Sanitaris Oberts al Mon) y SOS Mamás.

Vídeo: José Antonio Ramírez