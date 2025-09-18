Muriqi ya está en podio de goleadores históricos del Mallorca en Primera

Vedat Muriqi ha saltado al podio de goleadores históricos del Mallorca. Con los dos tantos marcados el pasado lunes al Espanyol en el RCDE Stadium el delantero kosovar suma ya 37, los mismos que el algaidí Víctor Casadesús. El pirata ya sólo tiene por delante al venezolano Arango, que se quedó en 45, y al camerunés Samuel Eto’o, autor de 54 dianas y que es el pichichi mallorquinista en Primera División.

Murqi ha comenzado en gran forma la temporada. Marcó en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, al rematar de cabeza un córner botado por Pablo Torre, y lo volvió a hacer el lunes por partida doble, primero de penalti y luego al aprovechar un centro desde la banda de Sergi Darder con otro testarazo. Además, más allá de los goles mostró una jerarquía impresionante y dominó por completo a la defensa del Espanyol, que no supo para pararle. De hecho, su compañero Samú Costa evitó que lograra un hat-trick interponiéndose en un disparo que hubiera significado el empate a tres definitivo en los últimos minutos del choque de Cornellà.

El delantero kosovar, que también marcó con su selección ante Suecia, tiene ahora ante sí el reto de batir el domingo a la defensa del Atlético de Madrid, en un duelo que es crucial para el Mallorca, que necesita ganar sí o sí a los rojiblancos para salir de la mala posición en la que se encuentra en la clasificación. El partido se disputará en Son Moix a las 16.15 horas y los rojiblancos también llegan en una posición delicada, con una sola victoria en la Liga y tras haber caído ayer in extremis en el campo del Liverpool después de haber remontado un 2-0 adverso. Muriqi será sin duda la principal arma ofensiva del equipo de Arrasate, que no anda precisamente sobrado de recursos ofensivos.

Top 10 de goleadores en Primera