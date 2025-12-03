El Govern extrema la vigilancia sobre las partidas de cerdo que entran en Baleares desde Cataluña

El Govern balear extremará el control y la vigilancia de las medidas de bioseguridad en Baleares ante el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña. Así lo ha señalado el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, tras participar en la segunda de las reuniones del Comité Rasve convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para analizar la evolución del brote de peste porcina detectado en jabalíes silvestres en Cataluña.

En el encuentro se ha actualizado la información ofrecida por la Generalitat y por el Ministerio, que han confirmado la detección de un tercer foco en el municipio de Cerdanyola del Vallès, dentro del perímetro ya delimitado y bajo un control estrecho desde el pasado 28 de noviembre.

El director general ha expresado el apoyo del Govern a las autoridades estatales y catalanas y ha agradecido la rapidez y la eficacia con la que se está actuando y la labor que se está desarrollando.

«Tenemos plena confianza en las autoridades catalanas y en el Ministerio, que serán capaces de controlar este brote sin que salga de la comarca delimitada», ha apuntado Fernández.

No obstante, ha recordado que la entrada de la PPA en territorio español obliga a extremar todas las precauciones a medio plazo. En aplicación del reglamento europeo que rige esta situación, se abre un periodo de al menos un año desde el último caso confirmado en el que «no se podrá bajar la guarda».

Así, ha continuado el director general, será necesario aplicar un plan intensivo de vigilancia en todo el territorio, también en Baleares.

Fernández ha remarcado que todos los positivos se han detectado en jabalíes y que, en las primeras 24 horas desde el primer foco, se inspeccionaron las 39 explotaciones de porcino que se encuentran en el radio de restricción y todas han dado negativo.

Refuerzo de la vigilancia en Baleares

El Govern ya ha comenzado a reforzar la vigilancia y el control, en primer lugar, sobre los movimientos de porcino destinados tanto a cría y engorde como a sacrificio que entran en las Islas desde Cataluña.

Se han identificado los movimientos de los últimos 12 meses y, en concreto, los registrados durante noviembre, y se ha contactado con los mataderos para conocer las medidas que se están adoptando y para extremar las medidas de bioseguridad.

También se fortalecerán las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones porcinas y, para ello, se identificarán prioritariamente aquellas con mayor nivel de riesgo.

La Conselleria ha explicado que los servicios veterinarios oficiales revisarán de forma exhaustiva las medidas de bioseguridad de estas explotaciones y se intensificará la validación y el control de todas las guías sanitarias de movimiento de animales, tanto los destinados a sacrificio como los que se trasladan vivos a explotaciones.

El objetivo es garantizar una trazabilidad completa y asegurar que ningún movimiento proceda de zonas bajo restricción, han apuntado.

Por último, se insistirá en la desinfección de los vehículos de transporte de ganado que entran y salen, sobre todo en las explotaciones de mayor riesgo, que son los mataderos.

De acuerdo con la información registrada en Sitran, hasta la fecha se han contabilizado 68 movimientos de porcino destinado a sacrificio procedentes de Cataluña durante el año 2025, con un total de 3.301 animales, ninguno de ellos proveniente de la zona infectada.

El último movimiento se produjo el 28 de noviembre, con 66 animales procedentes de otra comarca catalana situada fuera del área de riesgo.

En cuanto a los movimientos de animales vivos hacia explotaciones del archipiélago, se han registrado 76 movimientos con 2.118 animales, el más reciente el pasado 7 de noviembre, también desde zonas no afectadas.

Actualmente, todas las guías se verifican de manera minuciosa tanto en origen como en destino, y algunos operadores han optado por suspender voluntariamente los movimientos previstos para las próximas semanas hasta que la situación se estabilice.

Fernández ha recordado asimismo que, pese a que la situación es delicada, no es posible restringir legalmente la entrada de animales procedentes de otras zonas del país si cumplen con toda la normativa sanitaria vigente y no proceden de áreas oficialmente restringidas.

No obstante, ha insistido en que la Conselleria actuará «con especial rigor» en cada validación documental.

En relación con la actividad ganadera de Baleares, según los datos oficiales, en 2024 se sacrificaron 19.556 cerdos de engorde, 901 cerdos adultos y 67.705 lechonas, cifras que permiten calcular el peso del sector porcino en el archipiélago y la necesidad de preservar su estado sanitario.

Desde el Govern han trasladado un mensaje de tranquilidad tanto a los ganaderos como a la ciudadanía. La peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas, ni por contacto con los animales ni por consumo de carne o productos derivados.

El brote detectado en Cataluña está localizado dentro de una zona claramente delimitada y bajo medidas estrictas de control, y Baleares mantienen activados todos los mecanismos de vigilancia y bioseguridad necesarios para proteger al sector y garantizar la máxima seguridad sanitaria, han concluido.