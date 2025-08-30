2-1. El Mallorca pierde, pero sale con la cabeza muy alta del Bernabéu

Por tercer año consecutivo el Mallorca llevó al límite al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. De nuevo volvió a perder por la mínima, pero sale de Concha Espina con la cabeza muy alta y con la sensación de que la temporada va a ser muy positiva. Se adelantó en el marcador con un golazo de Muriqi, cedió dos goles en un solo minuto y en la segunda parte tuvo el empate hasta en dos ocasiones. No hubo suerte, pero la imagen fue inmejorable.

La puesta en escena del Mallorca en el Santiago Bernabéu fue majestuosa. El tridente formado por Morlanes, Sergi Darder y Pablo Torre demostró su enorme calidad en la circulación de balón y los tres centrales frenaron en seco el ataque del Real Madrid. El kosovar Vedat Muriqi completó la orquesta mostrando lo mejor de su catálogo como referencia en ataque.

Sin embargo, como siempre suele pasar en este deporte, en los detalles es en los que está la esencia. A los cinco minutos un pase largo llegó a Mbappé, que amortiguó el balón con la clase de un top mundial y luego resolvió con un disparo que no alcanzó Leo Román. El 1-0 es evidente que condicionaba el partido, pero las imágenes demostraron que el francés estaba en fuera de juego por cuestión de milímetros y el gol fue anulado.

La decisión de Pulido Santana en el VAR fue oro para el Mallorca, que empezó a crecerse mientras iba acercándose poco a poco a las inmediaciones de Courtois hasta que a los 18 minutos un saque de esquina ejecutado magistralmente por Pablo Torre lo cabeceó en el área Muriqi, que una vez más volvió a marcar en el Bernabéu.

El 0-1 le sentó muy bien al equipo, que cuajó un rato de fútbol espléndido mientras que el Real Madrid no encontraba soluciones no ya para empatar, sino ni siquiera para acercarse a Leo Román. El Bernabéu empezó a murmurar y Arrasate se sintió poderoso en el banquillo, pero de repente, en solo un minuto, el castillo de naipes cayó hecho añicos. A los 37 minutos Huijsen aprovechó su envergadura para saltar sobre Mateu Morey y prolongar al corazón del área, donde Arda Turan cabeceó a puerta vacía, y a los 38, apenas segundos más tarde, Vinicius recortó en el costado izquierdo para adquirir el espacio suficiente desde el que soltar un disparo cruzado al fondo de la red. El castigo de la recta final de la primera parte pudo ser peor, pero por fortuna un nuevo gol de Mbappé volvió a ser anulado por fuera de juego.

Arda Guller marcó el 3-1 a los nueve minutos de la reanudación, pero el balón le había golpeado previamente en la mano y al Real Madrid le anularon su tercer gol de la noche, lo que dio alas al Mallorca para buscar el empate, que tuvo en dos ocasiones casi seguidas, primero en una acción en la que le vino de un milímetro a Mateo Joseph tras una gran jugada de Darder y luego en un disparo de Samú Costa que sacó bajo palos Carreras. Una verdadera lástima.

No hubo más alteraciones en el marcador, pero el partido dejó para el final la guinda del debut de Jan Virgili, al que Arrasate le dio algunos minutos en el que ya será para siempre su debut en Primera División. No entró mal. En su primer balón le sacó tarjeta a Militao.

Real Madrid: Courtois (1), Alexander-Arnold (1), Militao (1), Huijsen (1), Carreras (1), Valverde (1), Tchouameni (2), Arda Guller (2), Mastantuono (1), Vinicius (2) y Mbappé (2). Brahim (1) por Mastantuono (65′), Carvajal (1) por Alxander-Arnold (70′), Ceballos (1) por Arda Guller (70′), Rodrygo (1) por Vinicius (70′), Gonzalo (s.c.) por Mbappé (94′).

Mallorca: Leo Román (1), Mateu Morey (1), Valjent (2), Raíllo (2), Kumbulla (2), Lato (1), Morlanes (1), Sergi Darder (3), Pablo Torre (2), Mateo Joseph (1) y Muriqi (2). Samú Costa (1) por Pablo Torre (63′), Mojica (1) por Lato (76′), Antonio Sánchez (1) por Mateu Morey (76′), Asano (1) por Mateo Joseph (86′), Virgili (1) por Morlanes (86′).

Árbitro: Sánchez Martínez (1). TA Huijsen, Militao.

Goles: 0-1. Min.18: Muriqi; 1-1. Min.37: Arda Guller; 2-1. Min.38: Vinicius; 3-1. Min.54: Arda Guller.

Estadio: Santiago Bernabéu.