Muriqi le gana la partida a Isak y Gyokeres y lidera la victoria de Kosovo

144 millones de euros ha pagado este verano el Liverpool por Isak; 63 millones le ha costado al Arsenal el fichaje de Gyokeres. 200 millones que ha borrado de un plumazo el delantero del Mallorca Vedat Muriqi, que ha liderado hoy a su selección en Pristina ante Suecia, a la que ha derrotado por 2-0 en el segundo partido de la fase de grupos clasificatoria para el Mundial 2026. Locura auténtica en la capital balcánica ante la posibilidad de jugar su primer Mundial de fútbol. Queda mucho todavía, pero Kosovo es segunda por delante de Eslovenia y Suecia.

El centrocampista del Ausburgo alemán Elvis Rexhbecaj abrió el marcador a los 26 minutos para Kosovo, provocando un verdadero delirio en el estadio Fadil Vokrri, lleno por completo, pero la auténtica explosión llegó al filo del descanso, cuando en un contragolpe el mallorquinista Muriqi batió al portero sueco Robin Olsen de un fortísimo disparo ante el que no pudo hacer nada. La jugada fue una verdadera maravilla de principio a fin, representando lo mejor del repertorio del «pirata».

VEDAT MURIQI DOUBLES OUR LEAD 🏴‍☠️

pic.twitter.com/LGQiVOtPD4 — Kosovo Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) September 8, 2025

Suecia, que había arrancado en ataque con Gyokeres y el delantero del Newcastle Anthony Elanga, autor de un gol en el primer partido del grupo ante Eslovenia, reaccionó en la segunda parte dando entrada a Alexander Isak. Muriqi jugó los 15 primeros minutos del segundo acto. Luego fue sustituido y en principio no parece que se haya lesionado, pero habrá que esperar.

El siguiente partido de Kosovo será el próximo 10 de octubre ante Eslovenia, de nuevo en Pristina, mientras que tres días más tarde tocará visitar Suecia, en un choque que debería ser decisivo. En la última jornada del grupo, prevista para los días 15 y 18 de noviembre, jugará en Ljubjliana ante la Eslovenia de Oblak mientras que, en la fecha definitva, recibirá en su estadio a Suiza, actual líder del grupo con seis puntos, y que posiblemente ya esté clasificado para entonces.