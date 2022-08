Isak puede hacer un favor a Madrid o Barça

Alexander Isak puede tener la llave para desatascar la operación salida en el Real Madrid o en el Barcelona. Su fichaje por el Newcastle a cambio de 70 millones de euros ha dejado a la Real Sociedad sin delantero, pero con una buena montante para firmar a un goleador y, entre los varios nombres que se manejan, figuran los de futbolistas de madridistas y culés. Mariano y Braithwaite son dos de los nombres que están en la lista donostiarra como posibles recambios. Dos jugadores que son descartes de sus respectivos equipos.

Ni Ancelotti, ni Xavi cuentan con ellos y ambos se encuentran en una situación similar, puesto que se resisten a facilitar su salida. Con contrato hasta 2023 y 2024, respectivamente, Mariano y Braithwaite pretenden complicar la operación salida de sus clubes. Ninguna oferta les termina de atraer, pero ahora todo puede cambiar, puesto que la Real Sociedad tiene medios para poder convencer a uno de los dos.

El conjunto txuri urdin ha percibido una buena cantidad de millones con la marcha de Isak a la Premier League. Ahora, deberán sustituir a su delantero estrella, pero a pesar de contar con los recursos para hacerlo, cuentan con menos de una semana para reemplazarlo. El tiempo corre en su contra, pero cuentan con varios nombres en su agenda.

Entre ellos, Mariano y Braithwaite. El delantero madridista es uno de los descartes de Ancelotti y del club, pero se resiste a salir. La directiva le lleva varios veranos buscando una salida, aunque su negativa ha sido siempre rotunda. Ahora, la aparición en escena de la Real, que puede hacerle sin problemas un hueco en su masa salarial, la situación del catalán puede dar un giro inesperado.

Braithwaite, insuficiente para el Barça

El Barcelona tiene prisa por desprenderse de varios de sus jugadores para poder así poner en funcionamiento a todas sus estrellas. Con Jules Koundé aún a la espera de ser inscrito, la directiva dar salida a nombres como Aubameyang o Depay. Pero también quieren descargar los salarios de todos sus descartes, para intentar cerrar el mercado con más llegadas. Aunque con la salida de Martin Braithwaite no sea suficiente para poder cumplir con los requisitos de la Liga para poder contar con Koundé, sería de ayuda para aligerar gastos.

El ariete danés no está poniendo nada fáciles las cosas al club. Braithwaite sí que parece dispuesto a salir, pero no a cualquier precio. Su salario escapa a las posibilidades de equipos de zona intermedia y el Barça le pide que, si se marcha, sea perdonando parte de su ficha, algo que el jugador no está dispuesto a hacer.

En los próximos días puede resolverse su situación y quién sabe si la Real Sociedad puede ser el destino del exdelantero del Leganés, por el que el Barça pagó en su día 20 millones de euros. Tanto él, como Mariano figuran entre los candidatos para suplir a Isak, lo que puede suponer un favor desde Anoeta para madridistas o culés, que verían como uno de los jugadores con los que no cuentan terminan saliendo.