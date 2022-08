Arranca la Premier League ante la envidia de la Liga

La Premier League 2022-2023 sube el telón este viernes con el Crystal Palace-Arsenal. Una vez más, vuelve a presentarse como la gran referencia del fútbol europeo, un privilegio que hasta hace unos años tenía la hoy arruinada Liga Santander. La competición que dirige Javier Tebas cae en decadencia a la par que mira con envidia como la inglesa se supera a sí misma año tras año. Este verano, la Premier ha vuelto a dominar en todos los aspectos, destacando una vez más el incremento de sus ingresos por derechos televisivos y el gasto en fichajes.

La diferencia con la liga española cada vez es mayor. Algo que hace poco menos de una década era impensable. España mandaba a nivel futbolístico con relativa comodidad, con Real Madrid y Barcelona como los dos mejores equipos del continente con diferencia, con el Atlético como alternativa a cualquiera de ambos y con el Sevilla imponiéndose de manera habitual en la Europa League.

La Liga era mucho más atractiva en aquellos momentos, en los que el puesto de Champions, salvo para los dos primeros, no estaba asegurado para el resto. Competitividad, grandes figuras, promesas y un margen de crecimiento infinito. Pero todo se vio truncado ante el inmovilismo del Patrón ante la evolución de la Premier, que ahora es superior en todos los aspectos.

Ingresos

La base que sustenta todo en el fútbol europeo. Cuantos más millones, mayor margen de crecimiento. Y eso es algo que la Premier entendió desde el primer momento, al contrario que Tebas. El presidente se conformaba con regodearse de tener la mejor competición mientras que duró el binomio Messi-Cristiano sin tratar de aprovecharlo. Los derechos de televisión se centralizaron, se revisaron al alza, pero pasados los años se han estancado e, incluso, devaluado.

Prueba de ello es el último contrato cerrado, de cara a esta temporada y las cuatro siguientes por una cuantía que ronda los 990 millones por curso, cifra inferior a la anterior venta, pese a que en este se ha dividido entre dos operadores. Por su parte, la Premier League ingresará esta temporada más de 2.000 millones sólo por la venta de los derechos en Inglaterra, a los que se suman otros 2.100 de la venta en el extranjero.

Fichajes

A raíz de los estratosféricos ingresos, los equipos de la Premier League llevan años reventando el mercado. Pagan, tanto a los clubes como a los jugadores, mucho más que cualquier otro equipo de Europa puede permitirse, lo que provoca un éxodo de estrellas del resto de competiciones. Es especialmente significativo en el caso de España, donde la fuga de figuras ha sido una constante en las últimas temporadas. Sobre todo, después de que las entidades que conforman la Liga se vean obligadas a vender para poder fichar, por los problemas económicos que atraviesan y que Tebas no hace más que agravarlos, como con el acuerdo con CVC.

Big Six

El gran desembolso en fichajes permite a todos los clubes reforzarse con jugadores de gran nivel para mantener la competitividad. Si a eso se le suma la presencia de seis grandes que pelean por todo, la emoción está más que asegurada. Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal y Tottenham mantienen todas las temporadas una lucha, más que por el título, por entrar en las plazas de Champions. Además, como sólo hay una plaza liguera para la Europa League, uno de ellos tiene toda probabilidad de quedarse fuera de competición europea. En España es prácticamente imposible que Real Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla no se repartan las cuatro plazas de acceso a la máxima competición.

El aficionado importa

Una de las grandes diferencias no con el resto de ligas europeas, pero sí con la de Tebas. El aficionado importa, y mucho. En la Premier se fomenta la asistencia al estadio en varios aspectos. El primero es que el calendario y los horarios se conocen de antemano cuando comienza la temporada, lo que permite a los aficionados planificar sus viajes con varios meses de antelación. Otro de los aspectos es la de fijar los partidos en horas comprensibles –no un día laborable a las 22:00 horas– y, por último, la fijación de precios populares para las aficiones visitantes.

Transparencia

La transparencia es algo que defiende tanto la FA como la propia competición. En la temporada que empieza ahora, la Premier dará un paso más hacia ella, publicando las conversaciones de los árbitros con el VAR tras los partidos. En este aspecto, en la Liga, Tebas mantiene su censura ya no sólo en la comunicación de los colegiados, si no también en jugadas polémicas que a veces no se muestran ni repetidas.

Audiencias

Por último, y no menos importante, están las audiencias. En la Premier League cualquier partido puede ofrecer espectáculo y las audiencias así lo demuestran. Sin embargo, en la Liga Santander, es raro que un encuentro, salvo que sea de Real Madrid, Barcelona o Atlético, supere el 0,1% de share, unos datos por los que Movistar ya dio un toque de atención a Tebas.